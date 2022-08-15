https://news.day.az/politics/1487428.html Состоялось открытие конкурса ”Танковый биатлон" - ФОТО
Состоялось открытие конкурса ”Танковый биатлон" - ФОТО
На московском военном полигоне Алабино состоялась церемония открытия конкурса "Танковый биатлон", который проходит в рамках соревнований "Армейские международные игры-2022".
Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве обороны Азербайджана, после церемонии открытия второй состав азербайджанской команды соревновался в первом дивизионе с командой Монголии
Азербайджанские танкисты, попробовавшие свои силы в "индивидуальном вождении", успешно выступили и на следующем этапе соревнований.
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