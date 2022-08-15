Состоялось открытие конкурса ”Танковый биатлон"

На московском военном полигоне Алабино состоялась церемония открытия конкурса "Танковый биатлон", который проходит в рамках соревнований "Армейские международные игры-2022".

Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве обороны Азербайджана, после церемонии открытия второй состав азербайджанской команды соревновался в первом дивизионе с командой Монголии

Азербайджанские танкисты, попробовавшие свои силы в "индивидуальном вождении", успешно выступили и на следующем этапе соревнований.