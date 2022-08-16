На освобожденных территориях уже начали работу три пропускных пункта, одним из которых является Физулинский международный аэропорт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на состоявшейся сегодня пресс-конференции сказал заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-лейтенант Аббас Халилов.

Он отметил, что на пропускном пункте в направлении Эйвазлы есть движение: "Армянская сторона совершает определенные передвижения по альтернативным дорогам. Но они не могут заставить всех использовать альтернативные пути".