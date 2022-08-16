https://news.day.az/politics/1487580.html На пропускном пункте в направлении Эйвазлы есть движение - Аббас Халилов
На пропускном пункте в направлении Эйвазлы есть движение - Аббас Халилов
На освобожденных территориях уже начали работу три пропускных пункта, одним из которых является Физулинский международный аэропорт.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на состоявшейся сегодня пресс-конференции сказал заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-лейтенант Аббас Халилов.
Он отметил, что на пропускном пункте в направлении Эйвазлы есть движение: "Армянская сторона совершает определенные передвижения по альтернативным дорогам. Но они не могут заставить всех использовать альтернативные пути".
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