https://news.day.az/politics/1487665.html Азербайджанский павильон в рамках «Армейских международных игр-2022» вызывает большой интерес посетителей - ФОТО
Азербайджанский павильон в рамках «Армейских международных игр-2022» вызывает большой интерес посетителей - ФОТО
Азербайджанский павильон, созданный в "Доме Дружбы" в рамках "Армейских международных игр-2022" на полигоне Алабино в Москве, вызывает у посетителей большой интерес.
Как сообщили Day.Az во вторник в министерстве обороны Азербайджана, участники и гости состязаний с интересом изучают представленные в азербайджанском разделе выставки экспонаты, отражающие историю, культуру, традиции и быт азербайджанского народа.
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