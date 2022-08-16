Азербайджанский павильон в рамках «Армейских международных игр-2022» вызывает большой интерес посетителей

Азербайджанский павильон, созданный в "Доме Дружбы" в рамках "Армейских международных игр-2022" на полигоне Алабино в Москве, вызывает у посетителей большой интерес.

Как сообщили Day.Az во вторник в министерстве обороны Азербайджана, участники и гости состязаний с интересом изучают представленные в азербайджанском разделе выставки экспонаты, отражающие историю, культуру, традиции и быт азербайджанского народа.