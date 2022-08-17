Канадская «Лахмаджунная дипломатия»

Автор: Пярвин Мирзазаде

Как известно, представители правящей в Канаде Либеральной партии испытывают большую симпатию к Армении и всему, что связано с этой страной. Ведь не даром недавно правительство Канады (под давлением влиятельного армянского лобби) приняло решение открыть в Ереване посольство, мотивируя тем, что это будет способствовать развитию "демократии" в Армении.

Истоки этой "большой любви" лежат ещё в 70-ых годах XX века, когда потерпевший поражение на выборах "патриарх" канадской политики Пьер Трюдо-отец нынешнего премьер-министра Джастина Трюдо, в ходе своей частной поездки (в сопровождении с сыном) в СССР посетил Армению, где сразу же "влюбился" в армянский коньяк и долму (оба продукта имеют явно не армянское происхождение, так как были заимствованы из французской и тюркской кухни).

С тех пор руководство Либеральной партии Канады не отказалось от своих особых отношений с Арменией, которые продолжаются до сих пор. Нынешний премьер Джастин Трюдо, который посетил Ереван для участия в Саммите Франкофонии аж в 2018 году, не перестаёт публично говорить о всесторонней поддержке и симпатии к маленькой горной республике, несмотря на то, что Армения является официальным союзником главного конкурента Канады, который он не перестаёт подвергать критике и обструкции. Видимо детские впечатления канадского лидера навсегда врезались ему в память, как воспоминание о беззаботном времени, когда он мог бегать в коротких штанишках по лужайке и ловить бабочек.

Не отстаёт от своего босса и министр иностранных дел Канады госпожа Мелани Жоли, которая использует каждый удобный случай, чтобы подтвердить свою безмерную поддержку Армении перед армянской диаспорой в Канаде, которую боится как огня, помня о том, что на прошедших парламентских выборах ее главным конкурентом в избирательном округе провинции Квебек (откуда она с трудом попала в парламент) была представитель квебекских сепаратистов некая госпожа Симонян, "потомок" французских переселенцев из Малой Азии.

Для того, чтобы нейтрализовать своего потенциального конкурента раз и навсегда, госпожа министр избрала тактику выбивания почвы из под ног конкурента, решив стать больше проармянской, чем госпожа Симонян (этническая армянка по национальности). Для этого госпожа М. Жоли и руководимый ею МИД Канады при каждом удобном случае рассыпается в комплиментах Армении и армянской нации, постоянно выступает за территориальную целостность этого государства (на которую, к слову, никто не посягает) и льёт слёзы по захваченным на территории суверенного Азербайджана армянским диверсантам, вина которых была доказана судом.

Кстати, такое избирательное отношение МИД Канады проявилось и в комментариях главы этого учреждения по поводу тридцатой годовщины установления дипломатических отношений с Азербайджаном, где ни слова не было сказано о поддержке территориальной целостности нашей страны. Казалось бы, глава МИД Канады, которая любит заявлять о территориальной целостности и нерушимости границ других стран мира, должна была во имя справедливости ещё раз подтвердить позицию своей страны в отношении данного вопроса и к независимому суверенному Азербайджану, а не просто ограничиться чередой коротких, ничего не обязывающих фраз, из которых трудно понять, поддерживает ли Канада этот принцип международного права в отношении азербайджанской территории или нет.

Довольно часто, в момент обострения ситуации на линии соприкосновения сторон, официальные представители Оттавы выступают с пространными заявлениями, которые можно трактовать как открытую поддержку своего нового "союзника", которого резко полюбили после прихода к власти "революционеров" в мае 2018 года. Интересно, что такие двойные стандарты канадской дипломатии противоречат публичным заявлениям руководства страны, в которых оно выступает за нерушимость границ и территориальную целостность стран членов-ОБСЕ, где является одной из стран-учредителей этой организации. Видимо такая двойная мораль канадских властей базируется на ложных чувствах христианской солидарности, которые усиленно подогреваются влиятельным армянским лобби.

Ведь многие помнят, что во время Второй Карабахской войны канадское правительство, в угоду армянской диаспоре, поспешило наложить эмбарго на поставку некоторых деталей, использовавшихся в турецких беспилотниках "Байрактар" под предлогом того, что азербайджанская сторона использует их против армянских вооруженных сил в Карабахе. Хотя все боевые действия в ходе войны велись на азербайджанской территории, которая была оккупирована Арменией и действия Азербайджана полностью соответствовали Уставу ООН и резолюциям СБ этой организации, которые требовали от страны-оккупанта освободить захваченные территории.

Тогда канадские власти сделали вид, что не помнят об этих решениях ООН, проигнорировав то, что причиной войны стало намерение армянской стороны присвоить захваченные азербайджанские территории под соусом "права нации на самоопределение", косвенно поощряя сепаратистов.

Но эта довольно противоречивая политика, наверное, была не в интересах Канады, так как в стране давно зреют сепаратистские настроения за отделение франкоговорящей провинции Квебек (откуда родом и сама госпожа М. Жоли), которые последние 40 лет с трудом удаётся подавлять, используя политику "кнута и пряника". К сожалению, после завершения Второй Карабахской войны и фактическому окончанию конфликта, канадские власти до сих пор не осознали новые геополитические реалии и продолжают жить вчерашним днём, боясь обидеть богатую и влиятельную армянскую диаспору, которая в любой момент может перебежать на сторону оппонентов из сепаратистских партий. Для этого, некоторые члены правительства Канады и депутаты парламента от правящей партии, периодически цацкаются с ними как с "писанной торбой", проводя многочисленные встречи, давая обещания по поддержке их неисторической родины (Армении), выступая с тюркофобскими и антитурецкими речами.

Хотя Турция, в отличие от Армении, является полноправным союзником Канады по НАТО. Согласно уставу этого блока, политическое и военно-техническое сотрудничество является обязательным для всех членов организации, в том числе и для Канады и введение эмбарго на поставку комплектующих для беспилотников было грубым нарушением союзнических отношений.

Но для правящей Либеральной партии Канады мелкие внутриполитические интересы нынче превыше внешнеполитических ориентиров, которые сейчас бурлят в неспокойном мире, особенно после последних событий вокруг Украины. Результаты последних внеочередных парламентских выборов в 2021 году оказались для либералов довольно плачевными. Потеряв абсолютное большинство в парламенте, они создали правительство меньшинства, которое висит на волоске, вынужденное постоянно сюсюкаться с другими мелкими партиями от которых зависят, чтобы не лишиться власти в стране. Вот почему, время от времени, члены правительства Канады совершают поездки по стране, встречаются с избирателями и представителями национальных общин, танцуют, поют, дают обещания, в общем, занимаются популизмом, с оглядкой на будущие выборы.

Одним из самых активных "массовиков-затейников" от либералов, как ни странно, оказалась глава внешнеполитического ведомства Канады госпожа М. Жоли, которая избрала своей стезей работу с канадской армянской общиной, помня о том, что в ее родном округе, в Монреале, за ней по пятам следует главный конкурент от квебекских сепаратистов-этническая армянка мадам Симонян. Для того, чтобы полностью нейтрализовать конкурентку раз и навсегда, глава МИД Канады стала одним из главных армянских лоббистов у себя в стране, забыв о канадских национальных интересах и интересах канадского бизнеса.

Если взглянуть на профиль госпожи М. Жоли в социальных сетях, то складывается впечатление, что в Канаде "больше армян, чем фильмов с Джигарханяном". Большая часть постов посвящена встречам с армянскими избирателями и "развитию демократии Армении", как будто в мире нет других стран, а в Канаде других национальных общин.

Вот и несколько дней назад, воспользовавшись поездкой по стране, госпожа М. Жоли посетила город Торонто, где вместе со своей подружкой, коллегой-депутатом от Либеральной партии госпожой Джин Ип, первым делом отправилась в армянский ресторан под названием "Фабрика лахмаджуна" (известное блюдо турецкой кухни), где с армянскими владельцами вначале приготовили это блюдо "древней армянской кухни", а затем, с удовольствием поедая собственно приготовленное явство, поговорили с ними о перспективах развития отношений и "развитии демократии в Армении".

Получив удовольствие от общения с представителями местной армянской общины, которые заверили парламентариев в том, что всегда будут голосовать за них, особенно после последних решений правительства в отношении их далекой родины, дамы отправились на встречу с учениками летней школы, где поделились "большой радостной новостью" о решении правительства Канады открыть посольство в Ереване, заодно не забыв об исторических корнях Д.Ип (она родом из Китая), поддержали тайваньских сепаратистов и раскритиковали китайские власти за "проблемы с демократией" в стране.

Избирательный округ Скарборо-Эрджинкорт города Торонто, откуда госпожа Д. Ип избрана депутатом парламента Канады, известен тем, что в основном населён иммигрантами-выходцами из Азии, в том числе из Китая, причём большинство выходцев из этой страны являются сепаратистами - сторонниками независимости Тайваня. Долгое время депутатом от этого округа из правящей Либеральной партии был некто господин Джим Карияннис, который прославился тем, что в угоду своим армянским избирателям, постоянно выступал в парламенте с тюркофобскими речами и даже умудрился "поехать в гости" к сепаратистам в Карабах в 2012 году, за что был включён в Азербайджане в "чёрный список" нежелательных иностранцев.

Сей бывший парламентарий является бывшим другом "автора" доклада о развитии отношений с Арменией бывшего министра иностранных дел, а ныне посла Канады в ФРГ и специального представителя страны в европейских странах Стефана Диона, после визита в Армению которого Канада решила открыть посольство в Ереване и "развивать армянскую демократию".

После того как Д. Карияннис был уличён в коррупции в 2013 году, ему пришлось подать в отставку и лишиться места в парламенте, но по рекомендации на это место был избран его близкий соратник Арнольд Чжань, который долгое время был его помощником и наиболее рьяно выступал против Турции, поддерживая сепаратистов в Азербайджане и Китае.

Надорвав своё здоровье на поприще поддержки тайваньских и карабахских сепаратистов, А. Чжань рано ушёл в мир иной. Но свято место пусто не бывает и либералы добились избрания на освободившееся место вдову Д. Ип, которая продолжает чёрное дело своего безвременно усопшего супруга.

Судя по всему, канадские политики изобрели новый вид дипломатии - "лахмаджунную", целью которой является продвижение интересов и влияния Канады на новое геополитическое пространство - Армению через поедание лахмаджуна в армянском ресторане в Торонто. Вероятно, что это "ноу-хау" в дипломатии - результат эксперимента для того, чтобы завоевать голоса как можно большего количества представителей армянской канадской диаспоры, численность которой составляет в настоящее время всего лишь около 60 тысяч человек.

Наверное политтехнологи из Либеральной партии ради этого готовы даже пожертвовать национальными интересами страны, так как поддержка сепаратизма в других странах может дорого обойтись самой Канаде. Если обратить внимание на заявления канадского внешнеполитического ведомства по событиям на Южном Кавказе, можно обратить внимание на полное отсутствие в них объективности, а также то, что канадская сторона открыто симпатизировала в них Армении, часто игнорируя принципы международного права, что можно объяснить и тем, что официальная Оттава не имела достаточно правдивой информации о происходящих в регионе событиях, используя данные, полученные от представителей армянской диаспоры и их ставленников из числа оплаченных ими тюркофобских политиков.

Довольно странно, что некоторые канадские парламентарии, выступая в законодательном органе своей страны, требуют поддержать отторжение части территории Азербайджана, оперируя несуществующими терминами и названиями, такими как "арцах" или "независимый Карабах", что является открытым посягательством на территориальную целостность Азербайджана и противоречит международным обязательствам Канады.

Совсем недавно, один из канадских сенаторов, который зарекомендовал себя как ярый туркофоб и враг Азербайджана и Турции, выступил в очередной раз в поддержку сепаратистов, а МИД Канады опять проявил полное молчание, как будто это его совсем не касается.

Как неоднократно отмечал Президент Ильхам Алиев, Азербайджан готов развивать всесторонние отношения со всеми странами мира, на принципах признания территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Безусловно, что экономическая выгода от развития отношений с Азербайджаном, ведущей страной региона, может принести значительную выгоду канадскому бизнесу. Теперь же выбор за канадской стороной, которая должна, наконец, осознать, что такая односторонняя "лахмаджунная" дипломатия не сможет принести выгоду экономике страны и не будет способствовать росту влияния Канады на международной арене.