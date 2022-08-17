США необходимо осознать важность партнёрства с Азербайджаном, как это сделали в ЕС

США следует принять во внимание усилия Европейского Союза по установлению более тесных связей с Азербайджаном, признавая южнокавказскую страну краеугольным камнем глобальных транспортных коридоров.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье американского политического консультанта Пола Миллера, опубликованной в американском журнале The National Interest.

"18 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подписании меморандума о взаимопонимании, предусматривающего удвоение поставок газа из Азербайджана в ЕС за счет расширения Южного газового коридора (ЮГК), который охватывает почти 2200 миль и проходит через территорию семи стран и три трубопровода. Объём поставок газа из Азербайджана в страны ЕС увеличится с 8 миллиардов кубометров в 2021 году до 12 миллиардов кубометров в 2022 году и до 20 миллиардов кубометров в ближайшие несколько лет. Важно является заявление фон дер Ляйен о том, что "ЕС решил обратиться к более надежным и заслуживающим доверия поставщикам. И я рада причислить Азербайджан к их числу"", - напоминает издание.

Автор статьи подчёркивает, что хотя боевые действия в Украине и связанный с этим энергетический кризис привлекли внимание к ЮГК, стратегическое значение этой инициативы возросло гораздо раньше. Впервые предложенный Европейской комиссией в 2008 г. во "Втором стратегическом обзоре энергетики - план действий ЕС в области энергетической безопасности и солидарности", ЮГК начал эксплуатацию в ноябре 2020 г.

"Теперь расширение ЮГК во время войны в Украине убедительно подтверждает более широкое видение Азербайджана создания проекта тройного трубопровода. Здесь годы подготовки совпали с возможностями.

Новое соглашение ЕС с Азербайджаном демонстрирует дополнительный слой стратегической изощренности, поскольку оно одновременно готово укрепить европейскую экономику и уменьшить зависимость от Москвы. В то время как Вашингтон стремился послать предупреждение Москве, действия администрации Байдена привели к повышению цен на газ и другим экономическим проблемам для американцев", - сообщает The National Interest.

Автор статьи утверждает, что США также следует принять во внимание усилия ЕС по налаживанию более тесных связей с Азербайджаном, признавая южнокавказскую страну уникальным мостом между азиатским и европейским континентами.

"Недавно США и Азербайджан отметили тридцатую годовщину установления дипломатических отношений - партнерства, в рамках которого страны работают вместе над обеспечением энергетической безопасности Европы, расширением двусторонней торговли и инвестиций, а также борьбой с терроризмом и транснациональными угрозами. В напряженном и сложном регионе редкий статус Азербайджана как светской и умеренной страны с мусульманским большинством - первой в мусульманском мире парламентской республики и первого государства, предоставившего женщинам право голоса, - подчеркивает не только стратегическое значение Баку для Вашингтона, но и непреходящее значение общих ценностей стран. В свете нынешней ситуации на американских политиков лежит обязанность иметь в союзниках уравновешенного евразийского союзника, такого как Азербайджан, граничащий и с Россией, и с Ираном", - резюмирует The National Interest.