https://news.day.az/politics/1487896.html Великобритания расширит сотрудничество с Азербайджаном в области разминирования в Карабахе - посол Джеймс Шарп - ВИДЕО
Великобритания расширит сотрудничество с Азербайджаном в области разминирования в Карабахе - посол Джеймс Шарп - ВИДЕО
Великобритания продолжит работать над расширением сотрудничества с Азербайджаном в области разминирования в Карабахе.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посла Великобритании в Азербайджане Джеймса Шарпа в Twitter.
"Собаки-миноискатели отлично справляются со сложной задачей по поиску мин. Благодаря им жизни людей подвергаются меньшему риску. Мы будем работать над продолжением и расширением сотрудничества с Азербайджаном в этой области", - говорится в публикации.
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