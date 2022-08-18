В Армении разгорается очередной антироссийский скандал. После обвинений в армянских СМИ в адрес Москвы из-за взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", в котором якобы замешана Россия, армянские активисты пошли дальше и организовали митинг против Владимира Путина.

Как пишут российские телеграм-каналы, Россия уже на уровне посольства в Армении достаточно жестко отреагировала на обвинения в свой адрес из-за взрыва в торговом центре в Ереване.

Так, российское диппредставительство направило ноту в МИД Армении, в которой отвергло причастность к взрыву на рынке, а все слова о роли России дипломаты назвали "циничными вбросами".

Ответный ход армянских "союзников" не заставил себя долго ждать. Как сообщает в своем телеграм-канале армянский блогер Мика Бадалян, ереванская мэрия согласовала на 24 августа проведение митинга против СВО в Украине.

Мероприятие носит откровенный антироссийский характер, а также направлено лично против Президента России Владимира Путина.

Как пишет Бадалян: "24 августа это не просто полгода с начала СВО на Украине, нет, это совсем не об этом. 24 августа это День независимости Украины".

"Интересно, что этим разрешением хочет сказать Никол Пашинян своим союзникам, которых намедни он обвинил в неисполнении миротворческой миссии в Карабахе, а последние три дня все провластные агентства обвиняют Россию в причастности к пожару на рынке Сурмалу. Может кто-то напомнит Николу Пашиняну, что Россия - союзник, а не враг, или всех все устраивает?", - задаются вопросом авторы телеграм-канала "Армяне России".