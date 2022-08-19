Необходимо проводить регулярные встречи азербайджано-казахстанского экспертного совета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу директор Института стратегических исследований Казахстана Еркин Тукумов на заседании азербайджано-казахстанского экспертного совета.

"Наша задача - выработать такие рекомендации, которые будут иметь стратегическое значение. Регулярный диалог между нашими организациями в рамках совета будет способствовать качественному экспертному выбору", - сказал Тукумов.

По его словам, Казахстан и Азербайджан представляют друг для друга большой интерес и уже являются важными стратегическими партнерами, однако все еще имеется нераскрытый потенциал развития отношений в различных аспектах между двумя странами. Нынешняя геополитическая ситуация открывает новые возможности для развития экономических отношений. В этом смысле проведение регулярных мероприятий между бизнес-кругами Азербайджана и Казахстана будет иметь важное значение.

Тукумов также отметил важность участия экспертов из Казахстана в конференции официальных аналитических центров стран-членов Организации тюркских государств в городе Шуша в июле этого года, и в этой связи приверженность Казахстана территориальной целостности Азербайджана и поддержке восстановления освобожденных территорий.

Напомним, что 23 мая 2022 года в Баку состоялось подписание меморандума о создании азербайджано-казахстанского экспертного совета.