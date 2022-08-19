https://news.day.az/politics/1488314.html Скончался полковник-лейтенант ВС Азербайджана - ФОТО
Скончался полковник-лейтенант ВС Азербайджана - ФОТО
Ушел из жизни полковник-лейтенант ВС Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, на днях в Исмайыллинском районе от сердечного приступа скончался полковник-лейтенант Зульфугаров Сеймур Анвар оглу (1983 г.р.).
Отметим, что С.Зульфугаров служил в Лачынском районе. Несколько дней назад он вышел в отпуск.
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