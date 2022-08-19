Скончался полковник-лейтенант ВС Азербайджана

Ушел из жизни полковник-лейтенант ВС Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, на днях в Исмайыллинском районе от сердечного приступа скончался полковник-лейтенант Зульфугаров Сеймур Анвар оглу (1983 г.р.).

Отметим, что С.Зульфугаров служил в Лачынском районе. Несколько дней назад он вышел в отпуск.