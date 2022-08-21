Чудовищный "бизнес", кровавые мотивы и призывы Марго Симоньян

Автор: Акпер Гасанов

Любые войны рано или поздно заканчиваются. Но навсегда остаются в истории имена тех, кто делал все для их предотвращения или завершения, и тех, кто использовал любую возможность для раздувания костра войны, крови, трагедии. Российская пропагандистка армянского происхождения Маргарита Симоньян уже не вошла, а именно вляпалась в историю, как дама, руки которой по локоть в крови украинского народа.

Она всегда была и остается дамой, готовой зарабатывать огромные деньги, играя роль поджигательницы войны. Ей всегда был нужен всего лишь очередной повод для позиционирования в данном облике. На сей раз поводом стало то, что в Подмосковье взорвался джип Дарьи Дугиной - дочери российского общественного деятеля, политолога Александра Дугина. Автомобиль взорвался на Можайском шоссе, в районе поселка Большие Вяземы.

По словам очевидцев, это произошло во время движения машины. По предварительным данным девушка находилась в машине и погибла на месте. Следователи изымают все записи с видеорегистраторов автомобилей, которые находились на парковке рядом с машиной Дарьи Дугиной. "С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер", - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

То есть, там ни словом не указывается на причастность к случившемуся со стороны Украины. Но разве это может быть сдерживающим фактором для Симоньян, привыкшей "запрягать телегу впереди лошади"?! И вот она уже вынесла свой вердикт. Не удивительно, что согласно ему Украина виновна в убийстве Дарьи Дугиной. Прямая речь Симоньян: "Центры принятия решений! Центры принятия решений!! Центры принятия решений!".

В этом же материале обнародованы координаты зданий СБУ, Минобороны, Офиса президента Украины. При том, что есть уже реакция официального Киева. "Украина не имеет никакого отношения к гибели 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского общественного деятеля и философа Александра Дугина", заявил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Так или иначе, работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале Киева, рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома. В частности, уже известно, что аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно, за исключением коллег, задействованных по международным делегациям и подготовке к следующему заседанию.

Также замечу, что президент Украины Володимир Зеленский заявил, что на следующей неделе Россия может постараться совершить особо жестокие действия. "Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно жестокое", - сказал Зеленский в ходе своего обращения, не уточнив, о чем идет речь. Призывы Симоньян дают четкое понимание того, что именно может случиться.

И эти призывы очень провокационны. Это призывы того, кто видит в войне источник личного финансового обогащения. Мы же знаем, сколь огромные средства выделяются из госбюджета России пропагандистским проектам Марго. Мы помним о том, как ее муж, легко и просто заделался из деятеля кино в еще одного поджигателя войны и конфликтов. Тигран Кеосаян сделал все возможное для охлаждения отношений между Россией и Казахстаном.

А сама Марго сделала все для обретения статуса презираемого далеко за пределами РФ персонажа. Ее презирают даже в Армении. Кстати, есть же версия о возможной причастности к убийству Дарьи Дугиной армянских националистов. На сей счет есть уже публикация в российских "Аргументах и фактах". Действительно, Александр Дугин и его дочь поддерживали территориальную целостность нашей страны.

Дарья Дугина выступала в поддержку Азербайджана в ходе 44-дневной войны. А теперь вспомним о террористических традициях армянской стороны. Они имеют вековую историю. Там были и взрывы европейских городов, и убийства турецких и азербайджанских политиков. Террор был использован армянскими националистами и как важный этап войны против нашей страны. Наконец, даже в парламенте РА имел место теракт.

Кто, после всего этого, будет отметать версию о причастности армянских националистов к убийству Дарьи Дугиной? Тем более, что есть предположение, что априори теракт планировался против Александра Дугина. Но обо всем этом молчит Марго Симоньян. Та самая, которая так любит рассказывать небылицы про Турцию, турков, Азербайджан и азербайджанцев. Та самая, которая была никем и стала всем только потому, что готова играть чудовищную роль подстрекательницы любых войн и конфликтов. Окончание которых лично ей невыгодно. Потому, что по окончании войны спросят с тех, кто ее поджигал. Потому, что в мирное время нет необходимости в таких, как Марго и Тигран. Стало быть, рассуждая гипотетически, именно Симоньян и выгодно убийство Дарьи Дугиной. Чтобы закатить очередную истерику, подняв градус напряженности до новой высокой отметки. После чего, Марго и ее окружение будут преспокойно "стричь купоны". Согласитесь, что это чудовищный "бизнес".