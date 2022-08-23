Автор: Мехти Ахмедзаде

Долгое время Армения прикрывалась маской союзника России, получая за счет этого от Москвы всякого рода подачки, средства и помощь на свое существование. Притворяться и врать армяне умеют хорошо, но рано или поздно все вранье всплывает наружу. Как и в случае с Азербайджаном и Турцией, армянство теперь отрекается от России, постоянно обвиняя ее в каких-то выдуманных причинах. Причем, заметим, все это происходит на фоне крайне завышенного градуса русофобии и антироссийских настроений в стране.

В Армении против Москвы сегодня выступают политики, общественные лица, эксперты, простые граждане. После итогов Второй Карабахской войны армяне решили повесить всю вину за свое поражение на Москву, которая якобы "не выполняет союзнические обязательства", "сдает новые территории", "сдала Карабах", и т.д., и т.п. Антироссийские настроения в Армении получили новый "буст" еще и на фоне того, что до конца августа должен быть освобожден Лачин, села Забух и Сус. Обвинения настолько участились, что ныне даже самые ярые защитники армянства, к примеру Сергей Карнаухов, стали раздражаться постоянным русофобским нападкам.

Пока все эти события набирали обороты, официальный Ереван сидел и молчал в трубочку - не обвинял открыто в чем-то Москву, но при этом и не предпринимал никаких мер против нарастающей русофобии. И вот молчание, как и ожидалось, прервалось. Сегодня ряд армянских СМИ сообщил, что премьер-министр страны Никол Пашинян бросил очередной камень в огород России - на этот раз в своем послании к годовщине принятия "Декларации независимости".

"Независимость для нас - это крепкие союзнические отношения, но союзники не всегда являются только вашими союзниками, но и союзниками тех, кто против вас", - говорится в послании, где Пашинян намекнул на т.н. "бездействие России".

Правда, о каком бездействии может идти речь, непонятно. Россия и Азербайджан придерживаются и выполняют все пункты Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года и только Армения пытается как-то его обойти, нарушая подписанные Пашиняном договоренности. В частности, это вывод ВСЕХ армянских вооруженных сил с территории Азербайджана. Кроме того, армяне обязаны уйти из Лачинского района по завершению строительства альтернативной дороги. Засевшие в азербайджанских домах в Лачине армяне думали, что "пронесет", "останемся тут еще надолго", но не тут-то было. Дорогу Азербайджан уже завершил, российские миротворцы принялись выполнять свои обязанности, помогая армянам покинуть Лачинский район, а вот Армения все еще стоит в каком-то ступоре, надеясь на невозможное.

Позиция Пашиняна ясна - он давно уже пытается оторваться от России, благодаря которой Армения существует в принципе, и примкнуть к Западу.

Лицемерие по отношению к РФ, которое показывает Армения, постоянные встречи премьер-министра Никола Пашиняна и его команды с западными политиками говорят о том, что армяне, видя трудную ситуацию, в которую попала Россия, готовятся бросить союзника. В начале марта этого года Пашинян встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и принял участие в форуме с громким названием "Амбиции: Франция-Армения" и лозунгом "Один курс. Одна дорожная карта. Действия", где присутствовал политический и экономический истеблишмент друх стран, затем глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел ряд встреч в штаб-квартире НАТО и на этом не остановился. Очевидно, что подпольно готовится почва для отрыва Армении от России.

Данные выходки официального Еревана прекрасно видят и в Москве. Впрочем, в РФ уже недовольны такими действиями пашиняновцев. Россия давно обеспокоена антироссийским поведением Армении и уже точно уверена, что власти республики начали тайное заигрывание с Европой и США, как только страна оказалась под множеством санкций. Армянские СМИ недавно сообщали, что силовые структуры России ведут активный мониторинг армянских сайтов, чтобы понять, как выражаются особенно представители власти по поводу российско-украинского конфликта. Таким же образом отслеживается и контент государственных СМИ. В результате мониторинга составляются ежедневные справки и направляются властям РА, они кладутся на стол Николу Пашиняну, как доказательство того, что они в Армении спонсируют антироссийскую пропаганду, а представители власти выражают антироссийские взгляды. В каждом подобном случае предлагается предпринять срочные меры и наказать виновных. Россия не готова терпеть двойные игры Пашиняна и определенно требует доказательств лояльности и союзничества.

Пока на Россию валится град санкционных ударов со стороны стран ЕС, Армения стремится наладить более тесные отношения с Западом. Отношение Пашиняна к России с самого начала вызывало опасения в Кремле - он изначально считался прозападным политиком, который поддерживает отношения с РФ вынужденно, опасаясь геополитических последствий. До прихода на свой нынешний пост Пашинян позволял себе "вольности", например, в 2013 году, будучи депутатом, голосовал против членства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявляя, что членство в организации может нарушить армянский суверенитет и не соответствовать интересам национальной безопасности. В 2016 году он также голосовал против российско-армянского соглашения о Единой региональной системе ПВО на Кавказе, полагая, что Армения должна создать собственную.

"Россию нельзя считать истинным гарантом безопасности Армении. Соглашение такого рода с Россией создает лишь иллюзию укрепления безопасности", - заявлял тогда Пашинян.

Как видим, "дружба навеки" оказалась недолгой, и армянский премьер ищет пути ухода с "тонущего корабля". Кремль, в свою очередь, уже не верит Пашиняну, понимая, что он отвернётся от РФ в первый же удобный момент. Руководство России, как и общественные силы, прекрасно понимают, что Пашинян по своей сути - противник России.

Стоит напомнить, что Армения - это единственное постсоветское государство, "удостоившееся" особой поддержки Сороса. Пашинян, как известно, его ставленник. Фонд Джорджа Сороса, которого называют крестным отцом "цветных революций", выделил свыше 48 млн долларов США более чем 200 организациям, чтобы влиять на политику Армении. За три месяца до "бархатной революции" в Армении его усилиями целенаправленно были подготовлены журналисты и представители гражданского общества из окружения Никола Пашиняна и его команды. Уже тогда ни у кого не вызывало сомнений, кто стоит за всеми происходящими событиями в Ереване, а уж последующие события с героизацией нацистских ставленников, открытая русофобия в обществе, неприкрытые реверансы в сторону Вашингтона и Евросоюза в противовес интересам России не оставили сомнений в том, кто является истинными хозяевами нынешних армянских элит. Если детально всмотреться в новый список чиновников и лиц, которые сегодня руководят Арменией, то можно с уверенностью сказать, что Сорос создал свое государство на Южном Кавказе.

Сейчас Армения, полностью обязанная Москве своим существованием и в которой долгое время царят антироссийские настроения и русофобия, втихоря готовит почву, чтобы воспользоваться сложной ситуацией вокруг российско-украинских отношений в своих целях и примкнуть к Западу.

Все прекрасно помнят, насколько огромным было недовольство у армян ввиду того, что ОДКБ и Россия, вопреки мольбам, не стали воевать на стороне армян в ходе 44-дневной войны. Армения вконец обнаглела, и это очевидные факты. Как говорится, сколько волка не корми, он все в лес смотрит. Эта поговорка в полной мере относится к армянам. Наблюдая за ростом антироссийских настроений, поднявшихся сегодня до уровня настоящей истерии, удивляешься - как же можно так кусать кормящую руку? Армяне уже забыли, что обязаны Москве буквально всем. Уже не говорим о куске хлеба, который у граждан страны тоже имеется за счет России. Чуть оставили армян независимыми, как они сразу начали глядеть в руки Запада. В Ереване кажется не учли, что Москва вряд ли будет вечно потакать такому поведению своего сателлита, для которого она и без того делает много всего хорошего. В отличие от Еревана, выводы в Москве делать умеют. Короче говоря, предательство армян в отношении России и русских переходит на новые уровни. И если раньше у кого-то ещё оставались сомнения, то теперь абсолютно ясно, что предательство стало национальной традицией Армении.