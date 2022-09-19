Провокации Еревана не смогут повлиять на итоги брюссельской встречи лидеров Азербайджана и Армении

Когда происходят боестолкновения, первоначальные сообщения не дают полной картины ситуации. Как мы все знаем, уже неделю, а то и месяц идут перестрелки вдоль азербайджано-армянской границы, большая напряженность наблюдается в Лачине и Кяльбаджаре. И очень жаль, что эти последние боестолкновения, которые повлекли за собой гибель солдат с обеих сторон, произошли после многообещающей встречи в Брюсселе между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном под эгидой ЕС и под председательством президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Об этом в интервью Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

По его словам, обращение Армении к ОДКБ - по сути, к Москве, за помощью в стабилизации ситуации на границе, означает втягивание России в ситуацию новым, беспрецедентным образом.

"Представляется, что в плане посредничества мы явно увидим Европейский Союз, с одной стороны, и Россию - с другой. В то же время трудно понять, как Минская группа собирается продолжать свою деятельность, потому что сейчас российские миротворцы временно расположены на части территории Азербайджана. Надеюсь, что запланированная встреча лидеров Армении и Азербайджана на ноябрь все же состоится", - заключил Мэтью Брайза.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

В ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений Азербайджанской Армии и путей снабжения.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боестолкновение.

Подразделения армянских вооруженных сил, дислоцированные в направлении населенных пунктов Басаркечяр, Истису, Гаракилься и Горис, подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия, в том числе из минометов, некоторые позиции, укрытия и опорные пункты Азербайджанской Армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. В результате есть потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре.

В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, дислоцированными в этом направлении подразделениями Азербайджанской Армии были предприняты решительные ответные меры.

Абдул Керимханов