Президент Ирана лукавит: факты, о которых предпочел бы забыть официальный Тегеран

Автор: Акпер Гасанов

Установление мира, стабильности и безопасности в Кавказском регионе очень важно для Исламской Республики Иран. Об этом заявил президент Ирана Эбрагим Раиси, выступая на саммите ШОС в Самарканде. Правильные, по большому счету, слова. Мира , стабильности и безопасности для всего нашего региона хочет и Азербайджан. При этом, наша страна всегда выступала с этих позиций, тогда как официальный Тегеран только сейчас "прозрел".

"Мы всегда подчеркивали необходимость уважать территориальную целостность, национальный суверенитет и отвергали любое изменение признанных границ между Арменией и Азербайджаном. Стороны должны урегулировать свои разногласия путем диалога и мирным путем на основе международного права. Поскольку Исламская Республика Иран защищает свои национальные интересы и безопасность и регион, она также заявляет о своей готовности помочь разрешить разногласия между этими двумя соседними странами", - отметил президент Ирана.

Придется кое о чем напомнить, дабы была очевидна неискренность Эбрагима Раиси. экскурс в недавнее прошлое, точнее в 1991 год. Как известно, именно 18 октября 1991 года Азербайджан восстановил свою государственную независимость. Первыми странами, признавшими независимость Азербайджана, стали Турция (9 ноября), Румыния (11 декабря) и Пакистан (13 декабря). Что делает в этих условиях Иран?

Он отказывается признавать независимость нашего государства.Об этом совершенно открыто , 27 ноября 1991 года, в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил нынешний советник по международным делам высшего руководителя Ирана, а тогда министр иностранных дел ИРИ Али Акбар Велаяти."Мы не намерены признавать независимость Азербайджана. Отношения с этой республикой будут развиваться в рамках Советского Союза", - сказал он тогда.

О чем это говорит? О том, что политическое руководство ИРИ , тогда и сейчас, демонстрировало неспособность грамотно прогнозировать происходящие в мире и в регионе процессы, делая ставку на проекты, судьба которых была предрешена. Ставить на СССР в 1991 году, после уже свершившегося восстановления независимости Азербайджана- верх политической близорукости.

А еще- это была демонстрация чудовищного нежелания ИРИ видеть Азербайджан независимым , а тем более сильным и процветающим. Идем далее и вспоминаем, что Иран так и не оказал достаточной помощи Азербайджану в годы Первой Карабахской Войны.Иран, в отличие от Турции, не закрыл своих границ с Армении после того, как лга оккупировала Шушу, Лачин, Кельбаджар и иные наши территории.

То есть, Иран открыто поддержал страну-оккупанта. Проще говоря, ИРИ молча наблюдала за тем, как в нашем регионе были попраны мир, стабильность и безопасность. ИРИ, как видим, не делал демаршей, когда Армения нарушила территориальную целостность Азербайджана. Иными словами, нынешний президент Ирана, мягко говоря, лукавит.

И это - не мои личные домыслы. Это факты, подтвержденные благодарственными речами руководителей РА.

Вспомним, что сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Литвы. "Мы никогда не забудем, что в начале 90-х Иран для Армении был "дорогой жизни", -изрек тогда он. И это та самая правда, забыть о которой ни у кого в Азербайджане никогда не получится.

Это правда, доказывающая, что ИРИ игнорировал принцип территориальной целостности и активно поддерживал РА, которая оккупировала наши земли. А еще мы вынуждены напомнить о том, что провозгласивший себя защитником Ислама, центром шиизма, за 30 лет , что длилась оккупация наших земель, ни словом не заикнулся о разрушении армянами мечетей, в которых они содержали животных.

Но и это еще не все.Победа Азербайджана в 44-дневной войне обнажила факты совместного и многолетнего разграбления оккупированных территорий нашей страны не только Арменией, но и Ираном. Да, в конечном итоге Азербайджан освободил свои территории, восстановил контроль над своей границей с Ираном, пресек контрабанду с карабахскими сепаратистами и вынудил иранских грузоперевозчиков подчиняться нашим законам.

Но мы же помним, все. В том числе и угрозы в наш адрес. Упомяну , к примеру, про заявление начальника Генштаба ВС Ирана о том, что 4000 ракет могут стереть Баку с лица земли. Все это дает четкое представление о том, настолько далек от истины президент Ирана, делая заявления на саммите ШОС в Самарканде. Он прекрасно знает, что Азербайджан более двух лет предлагает Армении подписать большой мирный договор. А РА отказывается его подписывать, ибо в реальности не желает признавать территориальную целостность нашей страны. И в этих условиях, попытка президента ИРИ уравнять страну-оккупанта и жертву оккупации, а также государство, имеющее четкую программу установления долгосрочного мира со страной, которая противится всему этому, мягко говоря, не уместны.