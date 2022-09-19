Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии прощания с королевой Елизаветой II

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится в Лондоне для участия в церемонии прощания с Её Величеством Королевой Великобритании и Северной Ирландии Елизаветой II.



Как сообщили Day.Az в отделе и прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, спикер также присутствовала на официальном приёме, данном от имени Его Величества Короля Великобритании и Северной Ирландии Чарльза III.



19 сентября Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии прощания с Елизаветой II в Вестминстерском аббатстве наряду с другими главами государств и правительств, а также парламентариями, выдающимися политическими и общественными деятелями со всего мира, членами королевской семьи.



После окончания церемонии гроб с телом Её Величества проследует в Веллингтонскую арку, а оттуда в город Виндзор, где и будет похоронена королева рядом с могилой её мужа Принца Филиппа, Герцога Эдинбургского.