В соцсетях издеваются над Нэнси Пелоси и ее театральным перформансом в Ереване

В социальных сетях издеваются над неудавшимся перформансом спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, которая на днях посетила Армению.

Как передает Day.Az, прибывшая в Ереван 82-летняя актриса, надеясь завоевать поддержку армянства на время выборов в Сенат, посетила т.н. "мемориальный комплекс" вымышленного "геноцида армян", где показательно пыталась всплакнуть.

Пользователи соцсетей заметили, что Нэнси, буквально, силой пытается выжать из себя слезинку.

"Что-то не получилось у Пелоси всплакнуть", - смеются пользователи твиттер.

Театральное выступление и игру на публику армяне, конечно же, проглотили и поверили "крокодильим слезам" спикера Палаты представителей.