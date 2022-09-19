В соцсетях издеваются над Нэнси Пелоси и ее театральным перформансом в Ереване - ВИДЕО
В социальных сетях издеваются над неудавшимся перформансом спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, которая на днях посетила Армению.
Как передает Day.Az, прибывшая в Ереван 82-летняя актриса, надеясь завоевать поддержку армянства на время выборов в Сенат, посетила т.н. "мемориальный комплекс" вымышленного "геноцида армян", где показательно пыталась всплакнуть.
Пользователи соцсетей заметили, что Нэнси, буквально, силой пытается выжать из себя слезинку.
"Что-то не получилось у Пелоси всплакнуть", - смеются пользователи твиттер.
Театральное выступление и игру на публику армяне, конечно же, проглотили и поверили "крокодильим слезам" спикера Палаты представителей.
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