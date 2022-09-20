Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ООН

19 сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и ООН, будущих направлениях деятельности и текущей ситуации в регионе.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что за 30 лет членства Азербайджана в ООН, отношения развивались по восходящей линии, наша страна выдвинула широкомасштабные инициативы в рамках ООН по ряду направлений, в частности, в области поддержки мира и безопасности. Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что визиты председателя Генеральной Ассамблеи ООН и других высокопоставленных руководителей в нашу страну, осуществленные в последние годы, способствовали дальнейшему развитию сотрудничества. Отмечено председательство нашей страны в Движении неприсоединения и его инициативы в этом контексте. Далее министр подробно рассказал о широкомасштабных провокациях Армении, инициативах нашей страны в области миростроительства. Проинформировав собеседника о реконструкционных и восстановительных работах на освобожденных территориях, возвращении вынужденных переселенцев в регион, министр подчеркнул важность усиления международных усилий по устранению минной опасности на территориях страны.

Генеральный секретарь Антонио Гутерреш отметил образцовое сотрудничество Азербайджана и ООН и подчеркнул важность углубления сотрудничества во всех направлениях.

Антонио Гутерреш высоко оценил глобально значимые инициативы, выдвинутые Азербайджаном в качестве председателя Движения неприсоединения. Он подчеркнул важность процесса нормализации и снижения напряженности между Арменией и Азербайджаном.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, стоящим на повестке дня ООН и представляющим взаимный интерес.