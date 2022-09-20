https://news.day.az/politics/1496823.html Азербайджан и Камбоджа освобождают владельцев диппаспортов от визового режима
Азербайджан и Камбоджа освобождают владельцев диппаспортов от визового режима
Азербайджан и Камбоджа взаимно освобождают от необходимости получения визы лиц, имеющих дипломатические паспорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в законопроекте "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Камбоджа об освобождении от визовых требований лиц, имеющих дипломатические паспорта".
Законопроект включен в повестку заседания Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, которое состоится 23 сентября.
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