Азербайджан и Камбоджа освобождают владельцев диппаспортов от визового режима

Азербайджан и Камбоджа взаимно освобождают от необходимости получения визы лиц, имеющих дипломатические паспорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в законопроекте "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Королевства Камбоджа об освобождении от визовых требований лиц, имеющих дипломатические паспорта".

Законопроект включен в повестку заседания Комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, которое состоится 23 сентября.