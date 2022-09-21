Армянское лобби должно понести ответственность за нападения на посольства Азербайджана

Азербайджан является участником Венской конвенции с 1992 года. С этого времени каждый дипломатический представитель и консул Азербайджана должен находиться под защитой государства, на территории которого функционирует посольство и консульство Азербайджана. Однако мы видим совершенно противоположную картину во время последних событий, когда Армения в ночь на 12 сентября совершила провокацию на границе. Армянские радикалы нападают на посольства и дипмиссии Азербайджана в Лондоне, Париже и Вашингтоне. Как на протяжении 30 лет оккупации Карабаха, так и во время 44-дневной войны, ЕС, США и ряд других стран были заняты критикой Азербайджана. С уверенностью можно сказать, что нападения на дипведомства Азербайджана в этих странах были организованы армянским лобби, проживающих в вышеупомянутых странах.

Об этом Day.Az сказала проживающая в Турции политолог, эксперт по международным отношениям, политический аналитик Рамия Мамедова.

По словам нашей собеседницы, многие конгрессмены в США и политики в Европе тесно связаны с армянским лобби, от которого получают финансовые вознаграждения за проармянскую деятельность.

"Дошло до того, что армяне открыто нападают на посольства Азербайджана за рубежом. Под вдохновение своих покровителей Армения совершила масштабную атаку на позиции ВС Азербайджана, которая завершилась провалом для армянской армии. Очевидно, что Армения не извлекла уроки из тяжёлого поражения в ходе 44-дневной войны 2020 года", - подчеркнула турецкий политолог.

Как пояснила эксперт по международным отношениям, поскольку территория посольства является относится к той стране, которую оно представляет, нападение на посольство Азербайджана является нападением и вмешательством на территорию Азербайджана.

"Если США и Франция не могут защитить посольства Азербайджана, это уже свидетельствует либо об их слабости, либо собственной заинтересованности в этом вопросе. Недавний визит Нэнси Пелоси в Ереван а также поездки высокопоставленных французских политиков показывают, что эти страны однозначно работают против интересов Азербайджана и проводят соответствующую политику. Если дипведомств Азербайджана лишают возможности работать в нормальном режиме, то эти страны несут отвественность за создание благодатной почвы для армянского терроризма.

Далее политический аналитик отметила, что Турция как ближайший союзник Азербайджана должна остро реагировать на такого рода инциденты.

"Турция является для Азербайджана братской страной, то есть целью провокаций является не только Азербайджан, но и Турция. Поэтому, как и в любой другой сфере, Турция и Азербайджан должны работать вместе и реагировать на события совместными и решительными мерами. Перед странами, где происходят нападения на дипведомства Азербайджана должен быть жёстко поставлен вопрос - либо ситуация будет взята под контроль, либо посольства могут быть закрыты", - заключила Рамия Мамедова.

Абдул Керимханов