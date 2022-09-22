О неприкосновенности дипмиссий знает даже дикарь. Но не армяне

Мелкая шпана под руководством и на деньги радикалов из международных организаций армянской диаспоры (в том числе, от т.н. Армянского национального комитета Америки) при попустительстве властей ряда стран открыла "второй фронт" против Азербайджана.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова, комментируя участившиеся нападения на посольства Азербайджана за рубежом.

По словам эксперта, нападения разъяренных, накачанных наркотиками толп на посольства Азербайджана в США, Великобритании, Ливане, Франции - это вопиющее уголовное преступление. И показатель того, что т.н. Армения как привыкшее жить на подачки от диаспоры государство, так и не ставшее реально суверенным образованием за 30 лет независимости, не имеет никакого внутреннего ресурса для отстаивания собственных интересов. А прибегает к помощи уголовников, наркоманов и мелкой шушеры, готовой громить что угодно за тарелку похлебки.

"Пашинян, похоже, подписывая 10 ноября 2020 года Трехстороннее заявление, заранее знал, что не сможет его реализовать. Ну, уж то, что не будет в состоянии преодолеть сопротивление "партии войны", знал точно. Страна-оккупант не оставила своих преступных замыслов (при попустительстве и даже науськивании со стороны значительной части армянского народа). И в ход пошли не только провокации на границе, повлекшие человеческие жертвы, но и бесчинства на территориях других стран", - подчеркнула Полоскова.

Наша собеседница отметила, что даже дикарь знает, что территория посольства неприкосновенна и находится в равном статусе с государством, которое эта дипмиссия представляет. Люди с армянскими фамилиями, кичащиеся своей древней историей, тем, что именно они изобрели все, от колеса и телеги до пельменей и борща, открыто заявляющие о своей исключительности и превосходстве над другими нациями, на землях которых они живут (речь и о России), не знают, что посольство неприкосновенно? Чем тогда они отличаются от террористов, устроивших недавний теракт у посольства России в Кабуле? Ничем, констатировала российский эксперт.

Полоскова отметила, что одновременно, как по команде, активизировались боты в соцсетях, никому неведомые и никчемные тети и дяди с армянскими фамилиями начали распространять угрозы и оскорбления в адрес российских экспертов, стоящих на позиции справедливости. В основном, это армяне из США и Франции. Эксперт призналась, что не любит пафоса, но в данном случае вопрос напрашивается сам собой: доколе мы будем терпеть все это? Наша собеседница считает, что настало время разобраться, с какой стати беженцам из Турции и Персии, вопреки интересам азербайджанского, грузинского и других народов Кавказа была предоставлена территория, на которой никогда не существовало государство под названием Армения. Что этот народ сделал для освоения и развития этой территории? И в состоянии ли нынешние власти Армении управлять государством без угрозы для соседей? Нет, не в состоянии, считает Полоскова.

"Армения превратилась в токсичное государство, в котором не с кем и не о чем договариваться. И международному сообществу вскоре придется всерьез заняться этой проблемой. И вопросом возвращения отнятых у Азербайджана и Грузии территорий истинным хозяевам, и фантазиями на тему "геноцида", и будущим Армении - квазигосударства, государства-оккупанта и террориста. А пока, было бы полезно, не теряя времени, создать Международный неправительственный комитет по решению "армянского вопроса". И, надеюсь, окончательному", - сказала Госсоветник РФ Первого класса.

Лейла Таривердиева