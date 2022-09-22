Глава МИД Канады изучит обращение азербайджанской общины по поводу провокации Армении

В офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо ответили на обращение членов азербайджанской общины этой страны по поводу последней провокации Армении.

Об этом сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой.

В ответном письме из офиса премьер-министра на имя руководителя Азербайджанского центра искусства и культуры "Ветен" Лалин Гасановой и исполнительного директора Азербайджанского культурного общества "Альберта" (ALACS) Сабины Искендеровой было подтверждено то, что письмо, отправленное Джастину Трюдо, было доставлено адресату. "Можете быть уверены, что ваше обращение будет тщательно изучено. Ваше электронное письмо было направлено для рассмотрения министру иностранных дел Мелани Джоли", - говорится в письме.