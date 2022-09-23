В Милли Меджлисе будет рассмотрено соглашение с Узбекистаном

Будет утверждено соглашение между Азербайджаном и Узбекистаном о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, законопроект "Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

Преамбула и соглашение, состоящее из 14 статей, были подписаны 21 июня 2022 года в городе Ташкент.

В соответствии с положениями Соглашения стороны будут сотрудничать в области регулирования вопросов, связанных с охраной и использованием прав на объекты промышленной собственности, обмена информацией и опытом в сфере охраны промышленной собственности и других областях. В соответствии со статьей 6 Соглашения стороны смогут использовать патентные фонды, библиотеки, относящиеся к промышленной собственности, на территории государства. Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана и министерство юстиции Узбекистана будут выступать в качестве компетентных органов по реализации соглашения. Стороны также обязуются вносить изменения и дополнения в Соглашение на основании протоколов. Иные статьи Соглашения регулируют другие вопросы, вытекающие из указанных целей. Соглашение заключается сроком на пять лет, и если одна из сторон не подаст обращение за шесть месяцев до окончания соответствующего периода, оно продлевается на следующие пять лет.