https://news.day.az/politics/1498409.html Надеюсь, что между Арменией и Азербайджаном будет достигнуто соглашение - Чавушоглу
Надеюсь, что между Арменией и Азербайджаном будет достигнуто соглашение - Чавушоглу
Значение коридора Восток-Запад возросло.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с японскими журналистами.
Он отметил, что Азербайджан и Грузия также находятся в регионе, по которому пролегает этот коридор.
"Надеюсь, что между Арменией и Азербайджаном будет достигнуто соглашение, и Армения также подключится к этому процессу", - сказал глава МИД.
Говоря об Организации тюркских государств, Чавушоглу отметил, что она была создана, чтобы углубить интеграцию тюркских государств. Он добавил, что эта организация самодостаточна и ни с кем не конкурирует.
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