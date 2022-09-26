В Хельсинки открылся Дом Азербайджана

В столице Финляндии Хельсинки состоялась церемония открытия Дома Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по работе с диаспорой, дипломатического корпуса в Финляндии, азербайджанской диаспоры, местной общественности и различных общин.

Объявив церемонию открытой, координатор Координационного совета скандинавских азербайджанцев по Финляндии, руководитель Дома Азербайджана в Хельсинки, председатель Молодежной организации "Aзер-Tюрк" Ульвийя Джаббарова поприветствовала гостей.

На мероприятии, продолжавшемся исполнением Государственного гимна Азербайджана и Марша диспоры, минутой молчания была почтена память наших шехидов, погибших в результате последней провокации Армении.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев поздравил соотечественников с открытием очередного Дома Азербайджана в Европе, расценил это событие как

проявление внимания и заботы нашего государства о соотечественниках, проживающих за рубежом. Напомнив прозвучавшие на V Съезде азербайджанцев мира рекомендации Президента Ильхама Алиева о расширении деятельности, направленной на открытие в зарубежных странах азербайджанских школ, воскресных школ, о том, что родной язык должен стать основным фактором, объединяющим наших соотечественников, заместитель председателя выразил уверенность в том, что Дом Азербайджана в Хельсинки будет осуществлять успешную

деятельность в этом направлении.

Было отмечено, что именно после рекомендаций Президента Ильхама Алиева, прозвучавших на V Съезде азербайджанцев мира, в количестве домов Азербайджана и азербайджанских воскресных школ в различных странах мира произошел заметный рост, с открытием Дома Азербайджана в Финляндии, где проживают тысячи азербайджанцев, число аналогичных центров, функционирующих в различных странах мира, достигло 19-ти. Выражена уверенность в том, что Дом Азербайджана в Хельсинки будет долговечным и сыграет большую роль в дальнейшем укреплении азербайджанской диаспоры и консолидации азербайджанцев Финляндии вокруг единой платформы.

Посол Финляндии по Южному Кавказу Кирсти Наринен и сотрудник посольства нашей страны в Финляндии Джаваншир Мамедов, выступая на мероприятии, назвали это событие важным шагом с точки зрения дружественных связей и сотрудничества между нашими государствами и народами. Было подчеркнуто, что известие об открытии Дома Азербайджана вызвало большой интерес у местной общественности.

Посол Кирсти Наринен констатировала, что между Азербайджаном и Финляндией существовали многовековые торговые и экономические связи: "Считаю, что открытие Дома Азербайджана в Хельсинки является важным с точки зрения развития взаимоотношений во многих сферах".

По мнению посла Турции в Финляндии Дениза Чакара, открытие таких домов станет замечательной основой нашего взаимодействия, благодаря которой голос азербайджанской диаспоры в Финляндии будет услышан еще лучше: "Я пришел в этот дом с чувством большой гордости, мы готовы с любовью сделать все возможное для дальнейшей деятельности Дома Азербайджана".

Бабек Имани, 9 лет живущий в Финляндии, сказал, что испытывает чувство большой радости в связи с открытием Дома Азербайджана и началом воскресной школы, выразил уверенность в том, что его 6-летний сын Рафаэль в совершенстве выучит здесь родной язык.

Отметим, что в Доме Азербайджана в Хельсинки были проведены съемки программы "Родина не далеко" Diaspor TV.