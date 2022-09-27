https://news.day.az/politics/1498698.html ЕС намерен тесно сотрудничать с Азербайджаном и Арменией во имя устойчивого мира
ЕС намерен тесно сотрудничать с Азербайджаном и Арменией во имя устойчивого мира
"В день памяти погибших в войне 2020 года представительство ЕС в Азербайджане выражает глубокие соболезнования семьям погибших во время конфликта".
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице Представительства Европейского Союза в Азербайджане в Facebook.
В публикации говорится: "ЕС намерен тесно сотрудничать с Азербайджаном и Арменией во имя устойчивого мира, поддерживает усилия, направленные на перемирие. Желаем азербайджанскому народу и региону мира и процветания!".
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