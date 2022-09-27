"В день памяти погибших в войне 2020 года представительство ЕС в Азербайджане выражает глубокие соболезнования семьям погибших во время конфликта".

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице Представительства Европейского Союза в Азербайджане в Facebook.

В публикации говорится: "ЕС намерен тесно сотрудничать с Азербайджаном и Арменией во имя устойчивого мира, поддерживает усилия, направленные на перемирие. Желаем азербайджанскому народу и региону мира и процветания!".