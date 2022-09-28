Мозговые центры становятся глобальными политическими игроками

Славная победа Азербайджана в 44-дневной войне вошла в историю. Азербайджан восстановил историческую справедливость. Мы молимся за наших шехидов, отдавших свои жизни за Родину, и желаем здоровья ветеранам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в среду заместитель завотделом по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации Президента Азербайджана Саадат Юсифова на I Форуме азербайджанских мозговых центров.

Юсифова отметила происходящие сейчас в мире напряженные процессы и проблемы.

"В этом контексте активность мозговых центров увеличивается. Мозговые центры служат мостом между государством и обществом. Они становятся глобальными политическими игроками. События показывают, что на фоне глобальных проблем остаются неизменными национальные интересы", - сказала она.