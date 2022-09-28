Баку и Тбилиси обсудили военное сотрудничество

Находящийся с официальным визитом в Грузии первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев 28 сентября посетил командование Сил обороны этой страны.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, в ходе встречи стороны отметили взаимную поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета обоих государств, подчеркнули, что отношения между нашими странами на уровне стратегического партнерства создают благоприятные условия для дальнейшего развития военного сотрудничества и что это сотрудничество отвечает интересам военных структур.

На встрече было отмечено, что азербайджано-грузинское военное сотрудничество направлено на обеспечение стабильности и безопасности в регионе.