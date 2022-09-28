https://news.day.az/politics/1499087.html Спецпосланник Франции по Южному Кавказу посетит Азербайджан
Спецпосланник Франции по Южному Кавказу посетит Азербайджан
Спецпосланник Франции по Южному Кавказу Брис Рокфей посетит Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Франции.
Как отмечает министерство, на этой неделе он посетит Баку, а затем Ереван.
Кроме того, Рокфей посетит Грузию для укрепления диалога с грузинскими властями по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, в частности по отношениям с ЕС и региональным вопросам.
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