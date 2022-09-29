https://news.day.az/politics/1499194.html В Астане пройдет заседание Совета глав государств СНГ
В Астане пройдет заседание Совета глав государств СНГ
Встреча на высшем уровне в формате "Центральная Азия - Россия" пройдет в Астане 14 октября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба МИД республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Министерство иностранных дел Республики Казахстан объявляет об открытии аккредитации иностранных журналистов для освещения следующих мероприятий: 13 октября - VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 14 октября - заседание Совета глав государств СНГ, 14 октября - саммит "Центральная Азия - Россия"", - говорится в сообщении.
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