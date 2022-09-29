Начался визит на освобожденные территории участников I Форума мозговых центров Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, визит начался с посещения мечети в селе Мердинли Физулинского района.

Как рассказали участникам поездки, святое для мусульман место использовалось оккупантами для содержания скота.

"Надо отметить, что в разрушенном состоянии находятся не только мусульманские святыни, но и христианские, албанские религиозные и культурные памятники", - рассказали гостям.

Напомним, что накануне в рамках I Форума мозговых центров Азербайджана состоялись дискуссии на тему роли мозговых центров в мирном процессе на Южном Кавказе после 44-дневной войны.