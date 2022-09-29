Джейхун Байрамов обсудил с советником Президента Франции ситуацию в регионе

29 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с советником Кабинета Президента Франции по континентальной Европе и Турции Изабель Дюмон.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества между Азербайджаном и Францией, а также напряженность в регионе и необходимые шаги в направлении процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию о провокациях Армении в приграничных регионах, отметив невыполнение этой страной своих обязательств в рамках договоренностей, достигнутых на уровне лидеров, что препятствует международным усилиям по процессу нормализации. Министр довел до внимания позицию Азербайджана по обеспечению стабильности в регионе, открытию коммуникаций с Арменией, процессу делимитации и подписанию мирного соглашения.

Изабель Дюмон подчеркнула необходимость стабилизации ситуации в регионе, соблюдения режима прекращения огня, процесса нормализации и возобновления переговоров. Она отметила, что французская сторона готова оказать поддержку в этом процессе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим региональным вопросам.