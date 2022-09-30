Милли Меджлис принял в I чтении законопроект об учреждении новой медали

В Азербайджане учреждается новая медаль, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменения в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медалей Азербайджанской Республики "За отличие на службе в органах прокуратуры" и "За эффективное сотрудничество с органами прокуратуры".

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.