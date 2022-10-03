Омбудсмен обратилась с призывом в связи с военными преступлениями Армении

Члены вооруженных сил Армении постоянно, грубо нарушая требования норм международного права, международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года о защите жертв войны, совершали военные преступления против азербайджанских гражданских лиц, военнослужащих, в частности раненых и погибших, которые сопровождались пытками и бесчеловечными действиями, и продолжают совершать подобные преступления.

Как сообщили Day.Az в Аппарате Омбудсмена, это еще раз доказывают отраженные на распространяемых в социальных сетях в последние дни видеокадрах бесчеловечные действия армянских военных в отношении погибших азербайджанских военнослужащих.

Было отмечено, что есть значительно количество видеороликов, подтверждающих многочисленные факты о жестоких убийствах армянскими военнослужащими азербайджанских военнопленных выстрелами с близкого расстояния в голову и область сердца, грабежах, расчленении на части тел военнослужащих, пытках и оскорблениях путем совершения бесчеловечных действий во время Первой и Второй Карабахских войн:

"Факты, связанные с этими в ряде социальных сетей видео, отражающими военные преступления, совершенные против наших военнослужащих во время Отечественной войны, собираются омбудсменом и доводятся до сведения международных организаций в форме обращений, заявлений и отчетов, и этот процесс продолжается на регулярной основе.

Проводя политику ненависти на расовой, этнической, религиозной почве наряду с выдвижением необоснованных территориальных претензий к Азербайджану, Армения вместо того, чтобы пресекать военные преступления против нашей страны и осуществлять действенные меры по привлечению к ответственности лиц, виновных в преступлениях, совершает провокации, способствующие противостоянию между народами, препятствует процессу восстановления мира и безопасности в регионе. К сожалению, в отличие от Азербайджана, армянская сторона не проводит никаких расследований в связи с этими фактами, и тем самым не выполняет возложенные на нее международные обязательства.

Еще раз доводя эти факты до внимания ООН, ЕС, СЕ и их структур, других полномочных международных и региональных организаций, призываем принять срочные меры в правовой плоскости по привлечению к ответственности лиц Армении, совершивших преступления против человечности и мира против Азербайджана.