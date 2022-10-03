В Лачине обнаружены мины-ловушки

Группы разминирования Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) продолжают операции по разминированию в Лачинском районе.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, в селах Забух и Сус Лачинского района во время операций по очистке домов от мин были обнаружены установленные врагом мины-ловушки.

Выявлены факты установления мин, приводящихся в действие при помощи проволочной ловушки, а также размещения ручных гранат под минами армянского производства ПМН-Г.

"Установка мин-ловушек, мин-сюрпризов, повышающих вероятность смерти, еще раз доказывает, что Армения осуществляет минный террор на государственном уровне", - говорится в сообщении.