https://news.day.az/politics/1500333.html В Лачине обнаружены мины-ловушки - очередное доказательство армянского терроризма - ФОТО
В Лачине обнаружены мины-ловушки - очередное доказательство армянского терроризма - ФОТО
Группы разминирования Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) продолжают операции по разминированию в Лачинском районе.
Как сообщили Day.Az в ANAMA, в селах Забух и Сус Лачинского района во время операций по очистке домов от мин были обнаружены установленные врагом мины-ловушки.
Выявлены факты установления мин, приводящихся в действие при помощи проволочной ловушки, а также размещения ручных гранат под минами армянского производства ПМН-Г.
"Установка мин-ловушек, мин-сюрпризов, повышающих вероятность смерти, еще раз доказывает, что Армения осуществляет минный террор на государственном уровне", - говорится в сообщении.
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