Останки, обнаруженные в захоронении в Ходжавенде, принадлежат азербайджанским военным

Останки, обнаруженные в захоронении в Ходжавендском районе Азербайджана, принадлежат азербайджанским военным.

Об этом сказала журналистам начальник отделения медицинской криминалистики Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Нурана Гусейнова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Азербайджанский народ столкнулся с тысячами трагедий, террором, массовыми убийствами, совершенными армянами. Сейчас мы находимся в селе Эдилли Ходжавендского района. Здесь выявлены три участка с останками 12 человек. Эти останки принадлежат азербайджанским военным. На останках есть одежда, обувь, здесь обнаружены ножи, окурки сигарет, пули, патроны. Останки будут направлены в отделение медицинской криминалистики для исследования", - добавила начальник отдела.