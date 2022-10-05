Число жертв от взрывов мин в Азербайджане за последние 30 лет достигло 3 336

Армения продолжает использовать мины, что приводит к жертвам и страданиям. За последние 30 лет число жертв в результате взрывов мин достигло 3 336, из которых женщин 38, детей - 357. Из них 257 - жертвы взрывов мин после 44-дневной войны.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в Twitter министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.