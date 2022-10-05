Азербайджанцы мира распространили заявление в связи с очередным массовым захоронением, обнаруженным в Ходжавенде

Азербайджанские диаспорские организации распространили заявление, адресованное международным организациям, в связи с очередным массовым захоронением, обнаруженным в селе Эдилли Ходжавендского района.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

В заявлении говорится, что это не первое массовое захоронение, обнаруженное в селе Эдилли Ходжавендского района, освобожденном от оккупации в 2020 году. В этом массовом захоронении обнаружены останки 12 человек, которым перед смертью связали руки и ноги. Судя по предметам, найденным рядом с останками, предполагается, что они были военными. Этот факт еще раз доказывает пытки и убийства армянами азербайджанских военнопленных. Обнаруженные останки принадлежат азербайджанским военнослужащим, пропавшим без вести во время первой Карабахской войны. Несмотря на неоднократные призывы, армянская сторона, для сокрытия от мировой общественности совершенных ею военных преступлений, отказалась предоставить информацию о судьбе этих лиц, а также о местах массовых захоронений.

Особо подчеркивается, что этот факт еще раз подтверждает совершение вооруженными силами Армении в грубое нарушение норм международного права, международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года о защите жертв войны, военных преступлений против азербайджанских гражданских лиц, военнослужащих, что сопровождалось пытками и бесчеловечными действиями, и Армения продолжает совершать преступления.

В заявлении говорится, что проводя политику ненависти на расовой, этнической, религиозной почве, наряду с предъявлением необоснованных территориальных претензий к Азербайджану, Армения вместо того, чтобы пресекать военные преступления и привлекать виновных лиц к ответственности за ранее совершенные преступления, препятствует обеспечению безопасности и миротворческому процессу в регионе, совершая провокации.

"Азербайджанцы всего мира решительно заявляют, что международное сообщество должно адекватно реагировать на эти военные преступления, привлечь к ответственности лиц, совершивших эти преступления против мира и человечности", - говорится в заявлении.