https://news.day.az/politics/1501175.html Ожидается закладка в Зангилане фундамента и других сел - Вахид Гаджиев
Ожидается закладка в Зангилане фундамента и других сел - Вахид Гаджиев
Ожидается закладка в Зангилане фундамента и других сел.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Баку.
Гаджиев напомнил, что 28 мая этого года генеральный план Зангилана был представлен главе государства.
Он отметил, что в Зангилане будут построены малоэтажные "умные" дома.
"В село Агалы переселены 66 семей. После того, как будут готовы очередные дома, начнется переселение также других семей. Ожидается также закладка фундаментов других сел, и эти работы ведутся поэтапно", - сказал Гаджиев.
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