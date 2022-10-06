Ожидается закладка в Зангилане фундамента и других сел.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Баку.

Гаджиев напомнил, что 28 мая этого года генеральный план Зангилана был представлен главе государства.

Он отметил, что в Зангилане будут построены малоэтажные "умные" дома.

"В село Агалы переселены 66 семей. После того, как будут готовы очередные дома, начнется переселение также других семей. Ожидается также закладка фундаментов других сел, и эти работы ведутся поэтапно", - сказал Гаджиев.