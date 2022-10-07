Исторический шанс на мир, предоставленный Еревану

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльвин Сахаватоглы

В ходе выступления на Азербайджанском национальном градостроительном форуме в городе Агдам Президент Ильхам Алиев рассказал о вандализме, совершенном Арменией в Карабахе в период оккупации, разрушенном в этот период городе Агдам и других азербайджанских городах, о созидательных работах, ведущихся сейчас на освобожденных от оккупации территориях, о том, что международные организации закрывают глаза на варварства, совершенные армянами, минном терроре, о будущем армянского населения, проживающего в регионе, и о мирном процессе.

Принципиальная позиция Азербайджана по восстановлению Карабаха и план Армении по созданию препятствий этому

В своем выступлении глава государства коснулся гуманитарного кризиса, с которым столкнулись азербайджанцы во время первой Карабахской войны.

"Наш народ пострадал от серьезного гуманитарного кризиса, так как в результате армянской агрессии и оккупации более 1 миллиона азербайджанцев в Карабахе, Зангезуре, а также сегодняшней Армении подверглись на родных землях полной этнической чистке. Когда это произошло, население Азербайджана составляло менее 8 миллионов человек. Вы можете представить себе, что один миллион превратился в беженцев и вынужденных переселенцев?" - сказал глава государства.

Президент Азербайджана также рассказал о разрушенных мечетях в период оккупации. Было отмечено, что из 67 мечетей 65 были полностью разрушены. Только расположенную в городе Джума-мечеть армяне не разрушили, поскольку использовали ее в качестве наблюдательного пункта. Армяне держали свиней и коров в Джума-мечети. То, что наблюдается в Агдаме, можно увидеть в каждом селе на территории Карабаха, сказал глава государства.

Известно, что процесс уничтожения, стирания с карты азербайджанских городов, разрушения мечетей осуществлялся непосредственно по поручению руководства Армении, находившегося в то время у власти. А это значит, что Армения совершила акт вандализма на азербайджанских землях на государственном уровне. Несмотря на окончание войны, террористическая политика Армении на государственном уровне все еще продолжается.

В своем выступлении Президент Ильхам Алиев коснулся вопроса минирования Карабаха армянами, сказав, что за время оккупации Армения установила более миллиона мин. И эта политика террора против Азербайджана и азербайджанцев продолжается. Азербайджан столкнулся с проблемой возвращения вынужденных переселенцев в свои дома из-за мин. После окончания, можно сказать, два года назад войны почти 250 азербайджанцев погибли или были тяжело ранены в результате разрыва мин. К сожалению, эта цифра с каждой неделей растет. Только на прошлой неделе 2 человека погибли и трое получили тяжелые ранения, сказал глава государства.

На сегодня имеется информация о 390 709 противотанковых и противопехотных минах, а также других взрывных устройствах на освобожденных от оккупации землях. Приблизительно 147 988 гектаров считаются районами с высоким уровнем минирования, в то время как 675 570 гектаров - с низким уровнем. Первый этап, запланированный на 2022-2026 годы, предусматривает разминирование 83 населенных пунктов в Агдамском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Кяльбаджарском, Ходжавендском, Лачинском, Шушинском и Зангиланском районах.

Азербайджан продолжает разминирование своих территорий и восстанавливает разрушенный Арменией Карабах.

Так, в рамках поездки в Агдам Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента внутренней дорожно-коммуникационной сети города, жилого квартала для бывших вынужденных переселенцев, железнодорожного и автовокзального комплекса, закладке фундамента сел Кенгерли, Сарыджалы и Хыдырлы, ознакомился с работами, проводимыми в комплексе Имарет, а также с работами на автодороге Барда-Агдам и открыл памятник Хуршидбану Натаван.

На форуме в Агдаме Президент Азербайджана сказал, что на освобожденных территориях строятся магистральные и проселочные дороги.

"Согласно утвержденному инвестиционному плану, на освобожденных от оккупации территориях Карабаха и Восточного Зангезура будет построено 33 тоннеля общей протяженностью более 50 километров, а также 84 новых моста протяженностью 12 километров. Это только часть осуществляемых нами работ", - сказал глава государства.

Азербайджанские города не были разрушены во время первой Карабахской войны, а систематически подвергались разрушениям в период оккупации. Президент Азербайджана коснулся этого момента во время своего выступления, сказав, что Агдам был разрушен в годы оккупации, когда в течение 30 лет был разобран по камешку, когда все здания были опустошены и снесены, а камни похищены и проданы.

Этот момент, к которому привлек внимание Президент Азербайджана, также должен заставить задуматься международные организации и государства. Возникал ли у них вопрос, почему, к примеру, закладывается заново фундамент сел Кенгерли, Сарыджалы и Хыдырлы, существовавших до 1993 года? Если бы руководители некоторых международных организаций, президенты, премьер-министры проармянских государств, руководители МИД, которые в течение почти 30 лет обходили молчанием вопрос, связанный с оккупацией азербайджанских земель, посмотрели с вертолета на город Агдам, стертый с лица земли армянами, то поняли бы, почему здесь заново закладываются города и села.

Попытки вмешаться в мирный процесс тех, кто молчит о разрушении наших городов, и жесткая позиция Президента Азербайджана.

Где были международные организации, когда Армения в течение последних почти 30 лет совершала варварства против азербайджанского народа, минировала регион, разрушала наши мечети и города?

В своем выступлении Президент Ильхам Алиев затронул и этот вопрос. Глава государства сказал, что, несмотря на принятие такими ведущими международными организациями, как ООН, ОБСЕ и другими, резолюций и постановлений, требующих незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с территории Азербайджана, в частности 4 резолюций Совета Безопасности ООН, можно сказать, в течение 30 лет они оставались на бумаге. Обладающая мандатом ОБСЕ структура, именуемая Минской группой, и ее сопредседатели, неоднократно посещали оккупированные территории, были свидетелями беспощадного разрушения всех городов и сел, незаконного заселения армян на наших землях, но не осудили Армению, сказал глава государства.

Что могут предложить эти структуры сейчас, когда Азербайджан самостоятельно решил конфликт, если они не внесли в свое время вклада в его урегулирование? Условия диктует победитель, то есть Азербайджан. Почему, например, Баку должен сотрудничать в мирном процессе с Минской группой ОБСЕ, которая не выполняла своих обязательств в качестве посредника в урегулировании конфликта в течение почти 30 лет?

Говоря о попытках возрождения Минской группы, Президент Ильхам Алиев сказал, что она ничего не сделала для осуществления своего мандата.

"Сейчас мы видим усилия по возрождению Минской группы. Естественно, мы не можем это поддержать. Потому что они ничего не сделали в рамках своего мандата. Единственное, что они сделали, - узаконили армянскую агрессию, а также создали некий баланс между агрессором и жертвой агрессии", - сказал глава государства.

Очевидно, что задача международных организаций состоит не в том, чтобы создать баланс, а в том, чтобы занять справедливую позицию, наложить санкции на агрессора и принудить его к миру. Однако азербайджанская общественность за прошедший период слышала от Минской группы только то, что "военного решения конфликта нет" и "конфликт должен быть решен только в рамках Минской группы". Единственное, что Минская группа делала в течение почти 30 лет в связи с конфликтом, это повторяла одни и те же слова, посещала регион и проводила безрезультатные встречи.

Исторический шанс на мир, предоставленный Еревану, и открытый месседж Президента Азербайджана международным игрокам

Несмотря на то, что военно-политическое руководство Армении ведет систематическую антиазербайджанскую пропаганду среди армян, проживающих в Армении и Карабахе, и не заинтересовано в подготовке своего населения к миру, официальный Баку не отступает от своей миротворческой позиции перед лицом этих неконструктивных действий Еревана, демонстрируя приверженность мирному процессу. В своем выступлении Президент Ильхам Алиев затронул моменты, связанные как с проживающим в Карабахе армянским населением, так и с предложением мира Армении, и еще раз заявил некоторым международным игрокам о позиции Азербайджана в отношении будущего в регионе.

Глава государства подчеркнул, что армянское население в Карабахе является гражданами Азербайджана, и Азербайджан не станет обсуждать ни с одним из международных игроков, как собирается организовать их жизнь на своей территории.

"Карабах - это Азербайджан! Вторая Карабахская война доказала это на поле боя", - сказал глава государства.

Тем самым Президент направил открытый месседж международным игрокам о том, что Карабах является азербайджанской землей, и никому не будет позволено использовать проживающее там армянское население для влияния на процессы в регионе.

Говоря о мирном процессе с Арменией, глава государства отметил твердость позиции Азербайджана.

"Несмотря на то, что вы увидели в Агдаме, разрушение Арменией территории площадью более 10 тысяч квадратных километров, страдания, перенесенные нашими гражданами, мы предложили Армении мир. Мы выдвинули необходимые для мирного соглашения пять основных принципов международного права, в частности, взаимное признание территориальной целостности стран, отказ от дальнейших территориальных притязаний, неприменение силы или отказ от угрозы применения силы, определение государственных границ и открытие коммуникаций", - сказал глава государства.

Наряду с месседжем о мире, Президент Азербайджана также предупредил Армению.

"У нас есть определенный оптимизм в связи с мирным процессом, так как недавно состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении, в частности, первая такая встреча, связанная с повесткой дня относительно подготовки проекта мирного соглашения. Надеемся, что это не отнимет много времени. Нам известно, к какой тактике армяне обычно прибегают при нежелании договориться, как это было при проведении в течение 28 лет переговоров по Карабахскому конфликту. Если и дальше пойдет так, то и мы не сможем добиться мира. Если это выбор Армении, значит, они допустят очередную серьезную ошибку. Они неверно оценили нас, неверно оценили нашу волю, волю азербайджанского народа, потенциал Азербайджана и поплатились за это", - сказал глава государства.

Официальный Баку не отступит от своей миролюбивой позиции и продолжит политику, проводимую как в направлении восстановления региона, так и обеспечения сосуществования азербайджанского и армянского народов в регионе. Несмотря на страдания, принесенные Арменией азербайджанскому народу, игнорирование международными организациями ее варварских действий, Азербайджан по-прежнему занимает гуманистическую позицию и предлагает Армении мир. Официальный Ереван не должен игнорировать призывы Баку к миру, ему следует, максимально воспользовавшись предоставленным ему историческим шансом, приложить усилия для установления долгосрочного мира на Южном Кавказе.