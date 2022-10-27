"Большая игра" в идиотизм: когда же Суслов успел продать себя армянам?

Автор: Эльчин Алыоглу,

главный редактор Milli.Az,

специально для Day.Az

Свежевымытый пол студии в Москве. Кресла для зрителей. Правда, зрители из соображений безопасности отсутствуют как в самой поликлинике, так и в радиусе четырех кварталов вокруг.

Телекамеры крупным планом выхватывают три головы, отбрасывающие нелепые тени на плазменные экраны сзади, искры ламп дневного света, засохший недоеденный пирожок с капустой, лежащий на голове грязного бюста.

Внезапно подкравшийся к самому углу съемочного места журналист прислушивается, заметно бледнеет и поспешно возвращается в за гуттаперчевый занавес, шепча: "Какие страсти, какие планы, какие угрозы!!". Армянский политолог, оставленный на запас, для "в случае чего, мало ли" успокаивающе гладит его по смуглой лысине.

.... Армянские "ыхсперты", как и идиоты, не переводятся - они деградируют. Причем, так быстро и громко, что диву даешься - как же так, что же такое должно было произойти, чтобы гомо сапиенс, он же человек разумный, а не околоскамеечный гопник, ниспроверг себя с интеллекта в омут маразма.

Но, дорогой читатель, не будем торопиться, ибо на скорую руку только армянские бредни рождаются и таким же макаром дохнут, распространяя вокруг себя миазмы.

В далекие времена, приблизительно 15 лет тому назад, на "Первом канале" России, она же Российская Федерация, была передача - "Большая игра", телевизионный проект Михаила Леонтьева, где рассказывали о Большой игре (противостоянии Российской и Британской империй), противостоянии СССР и США ("холодная война") и о современной геополитике.

Потом, в году 2018-м, появилась, аки косой и наглый черт из телевизионной табакерки, одноименная общественно-политическое ток-шоу, выходящим на этом же канале с 2018 года.

И если бы Редьярд Киплинг, автор известного высказывания "Когда все умрут, только тогда закончится Большая игра", вдруг увидел бы нынешнее цирковое представление с финтами ушами, босяцкими кульбитами и мозговыми вывертами политОлухов и аналитегов, годных, ей Б-гу, только подметать тротуары и вычищать поребрики, застрелился бы немедля. Или, на худой конец, приняв схизму,, склонял бы дворовых котов к лютеранству.

Теперь же добровольно приняв на себя епитимью просмотра, а впоследствии и анализа этой вербальной клоаки, постарась понять судороги когнитивного диссонанса соведущего сего бурлеска, т.е. российского политолога, заместителя директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), заместителя директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), программный директор клуба "Валдай" (2014-2018) Дмитрия Всеволодовича Суслова.

Фух, экий длинный набор слов получился, хотя оно и верно, общественное положение у разлюбезного Дмитрия Всеволодовича серьезное - это вам не пес начхал, да.

Тем более, что является однофамильцем приснопамятного советского "серого кардинала" и идеолога Суслова.

"Большая игра" и раньше не отличалась аналитическим содержимым и вдумчивыми гостями, но в последние недели оголтелого анти-Азербайджанского воя на федеральных каналах России, передача мягко свалилась в лужу совершеннейшего примитивизма.

На секунду представьте, что в студию приглашены идиоты и представьте, что они армянские политологи; впрочем, я повторяюсь.

Ведущий, он же профессор Суслов, пригласив шумных и суетливых армянских гостей с бегающими глазами и нервированными руками, пытался доказать недоказуемое, рассказывая про "захват Азербайджаном приграничных территорий Армении и все более агрессивную риторику, торпедирующую переговорный процесс, направленный на достижение окончательного мирного договора между Арменией и Азербайджаном".

Причина конвульсий на федеральных телеканалах России понятна, как погост скудных мыслей тех же армянских знатоков политической мысли, гигантов разума и самодвигающихся повозок аналитики.

Премьер-министр многострадальной, всеми обиженной, оплеванной и растоптанной Армении Никол Пашинян отправится 31 октября в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Несмотря на то, что Пашинян громогласно согласился поехать в Сочи для обсуждения армяно-азербайджанского мирного договора по сценарию и плану России, официальный Ереван использует в последние дни в адрес Москвы весьма жесткую риторику. По словам представителей ереванского политического истеблишмента, никакой пользы от трехсторонней встречи соратники Пашиняна не ожидают, при этом называя Россию "очень ангажированным посредником" и "весьма ненадежным союзником", а самого Владимира Путина - "царем России".

Кроме того, не стоит забывать и расширение газового сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом: подписанные нами с Брюсселем соглашения сперва довели армян до паранормальной истерики, а потом и Москва расчувствовалась, совершенно безосновательно нащупывая подвохи для себя самой.

"Большая игра" в минувшую среду постаралась разъяснить проармянскому лобби в Москве и сами армянам, что какие же карамельно-сусальные перспективы сулит российское посредничество для Еревана, а какие утраты и потери сулят американский вариант мирного договора между Баку и Ереваном.

Суслов отчаянно пытался подвести доказательную базу под маразматическое утверждение о том, что мол, проект мирного договора, предложенный США и Евросоюзом, совершенное зло, тьма и жуть, ибо предлагает - вы только подумайте! - признание территориальной целостности и нерушимость границ, а также отказ Арменией от территориальных претензий. То есть, Суслов придав голосу совершенную секретность и холод откровения, намекал, что злые пиндосы, они же янки, хотят, чтобы Армения на веки вечные забыла мантру про "статус Нагорного Карабаха" и мучительно превращаясь в нормальное государство с адекватной внешней политикой, наладила отношения с Азербайджаном.

Тут, как говорится, не до визгов карабахских армян о "независимости", о "праве нации на самоопределение" и т.д. Согласно плану договора американцев, если карабахские армяне, которые являются гражданами Азербайджана де-юре, не захотят официально превращаться в субъекты права Азербайджана и брать наши общегражданские паспорта, то они им одна дорога: чемоданы в руки, котомки в зубы и вперед, через Лачинский коридор в Армению.

Там же они могут совершенно спокойно самоопределяться: остаться ли в Армении, или же навострить чарухи в сторону Франции, России, США или чем армянский черт не шутить, в самые Коморские острова.

Демократия же, господа, нет?

Армяне стушевались от намерений американцев, которым федеральные телеканалы, перебивая друг друга, начали вдалбливать на спинной мозг мысль, красным неоном горящий на мутных небесах Еревана: "Смотрите и постарайтесь разуметь: на карабахских армян совершеннейшим образом наплевать с берегов Потомака! Вас может спасти только Россия и никто другой! Только мы и никто иначе сможет обеспечивать безопасность карабахских армян. И дело не в том, что мы хотим изгнать американцев с Южного Кавказа. Нет, дело в нашем всеблагом гуманизме и отчаянной, до мурашек в ступнях любви к армянам!"

Суслов вместе с приглашенными на передачу Айком Халатяном и Андраником Миграняном пытались найти политическую экспоненту идеи сохранения власти - читай, тотального контроля - России над Арменией.

И передача получилась несусветно глупой, надрывной, смешной и завлекательной. Как же - тут вам и ржавые армянские мифы, и идиотические умозаключения об "уникальном геополитическом весе и месте Армении", и воззвания к цивилизованному миру для спасения армян от всего, и угрозы в адрес тюрков, и ультиматумы для Баку, и вальяжный недовольный бубнеж об "апатии России к активности Запада", и покрытые плесенью возгласы о "недремлющих пантюркистах".

... Ночь, упавший как кривая кувалда бандероукронациста с пантюркистским уклоном на город, убавил голоса на улице и вбирает в себя голоса с домов, где квартирный вопрос продолжает портить москвичей. В одной из квартир нежная рука гладит Дмитрия Всеволодовича по правому локтю и хозяйка руки тихо приговаривает "Ну, Дима, успокойся! Дался тебе эти армяне, тем более, карабахские. Все хорошо, мы в Москве, а не в Ереване и ты, поверь мне, не армянин..."

На что слышится грустный возглас со всхлипом:

- И ты такая же, как все. Не даешь мне договорить, развить свою мысль. Сегодня в студии армянские политологи меня чуть ли не до инфаркта печени довели своими криками и непроходимой тупость. Совершенно меня измучили. Ну конечно, пока жив человек, на него никто внимания не обращает. Вот когда умру, тогда поймут, какого человека потеряли, какую культурную единицу не уберегли!

.... Московская ночь хитра, жестока и бессердечна. Говорят даже, что она и армянские слезы не верит.

Какие страсти, Господи...