От Совета к Организации и далее к Союзу?

Автор: Лейла Таривердиева

В ноябре 2021 года в Стамбуле состоялся VIII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Это был исторический форум, потому что на нем было положено начало более активному сближению стран тюркского мира и сам статус сотрудничества на тюркоязычном пространстве был поднят на новый уровень. Напомним, что саммит принял Постановление о переименовании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Организацию тюркских государств. Переход организации в новое качество показал, что тюркский мир перестает быть просто обозначенным виртуально географическим пространством, а включается в категорию мировых сил, способных влиять на политические и экономические процессы. Тюркские государства громко заявили о себе как о реальной силе. Примечательно, что именно на стамбульском саммите долго сомневавшийся Туркменистан, наконец, присоседился к организации в качестве наблюдателя. На предыдущем, VII саммите Тюркского совета, проходившего в Баку в 2019 году, полноправным членом организации стал Узбекистан. А в 2018 году на саммите в Чолпан-Ате статус наблюдателя в Тюркском совете получила страна Евросоюза - Венгрия.

Серьезность и перспективность ОТГ стала очевидна для всех. И не последнюю роль в этом сыграл Азербайджан и лично его лидер. Стоит напомнить, что сама идея Тюркского совета зародилась именно в нашей стране. Организация была учреждена Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и Кыргызстаном 3 октября 2009 года на саммите в Нахчыване по инициативе Президента Ильхама Алиева. Идея сплочения тюркских государств на одной платформе была довольно смелой. Мы говорим о смелости, потому что сама идея тюркского единства всегда демонизировалась определенными мировыми кругами, и реализация ее была действительно очень решительным шагом.

С тех пор 3 октября отмечается как День сотрудничества тюркских государств. За прошедшие годы были сделаны важные шаги для развития сотрудничества в рамках организации - созданы Совет президентов, Совет глав МИД, Совет аксакалов, Комитет старших должностных лиц, изменения произошли в структуре организации. Кроме того, была достигнута цель ее расширения - в ней уже пять полноправных членов, и ожидается, что на саммите в Самарканде в нынешнем ноябре членом ОТГ станет и Туркменистан. Очень важно, что после получения Венгрией статуса наблюдателя, в Будапеште было открыто европейское представительство ОТГ. Значение этого события трудно переоценить. Наличие представительства в стране Евросоюза п позволяет ОТГ выйти на более широкое пространство и налаживать контакты с Европой.

Президент Ильхам Алиев, выступая на стамбульском саммите, заявил, что говоря сегодня о единстве между тюркскими государствами, мы смотрим в будущее, потому что для нашего будущего, совместного будущего есть очень прочная основа - это наши общие корни, наш язык, религия и общие интересы. В основе данной организации находятся естественные союзники.

"Единство и братство между нашими народами с каждым днем укрепляется, сегодня мы охватываем обширную географию, представляем на этой географии большую экономическую, политическую, военную силу", - сказал азербайджанский лидер. Он подчеркнул наличие у наших стран богатых природных ресурсов, транспортных путей и в этом контексте особо упомянул будущий Зангезурский коридор, который позволит восстановить исторические географические связи стран тюркского мира. "Сегодня мы восстанавливаем эту географию. Реализуя транспортные, коммуникационные проекты, мы вновь связываем, соединяем эту географию, и я надеюсь, что нам удастся в полной мере добиться этого", - сказал Президент Азербайджана.

Напомним, что в ходе стамбульского саммита Президенту Ильхаму Алиеву был вручен Высший орден Тюркского мира. Вручая награду, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Победа Азербайджана в 44-дневной войне имеет особое значение не только для азербайджанцев, но и для всего тюркского мира. Выполнив самостоятельно резолюции Совета Безопасности ООН, Азербайджан, по словам Эрдогана, оставил месседж справедливости в памяти международного сообщества...

Год спустя, в новой международной обстановке, в условиях перемен на геополитических и геоэкономических полюсах сплоченность и взаимодействие стран тюркского мира приобретает еще большее значение. Именно это пространство превратилось в "дорогу жизни", связывающую Восток и Запад в условиях слома традиционных транспортно-логистических путей. Это еще больше сплачивает наши страны, связывая их все большим числом нитей. Обратим внимание, насколько активизировалась дипломатическая, экономическая и политическая активность на тюркском пространстве с начала года. Активизация наблюдается на всех уровнях. Достаточно сказать о "наступательной" политике Баку на центрально-азиатском направлении и переориентировании рядом стран Центральной Азии своих экономических интересов на Азербайджан.

Между тем, помимо экономического сотрудничества стран ОТГ, на этом пространстве сохраняются определенные угрозы. Существуют вопросы безопасности стран организации, которые также могут решаться совместными усилиями. Об этом говорил Президент Ильхам Алиев на недавней встрече с генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым в Баку. Новая ситуация требует более серьезных подходов, как в экономическом плане, так и в плане безопасности.

"Поскольку мир меняется, он уже поменялся, новые угрозы и новые вызовы уже, как говорится, стучатся в дверь. Поэтому наряду с экономическим сотрудничеством, сотрудничество в транспортной, гуманитарной и других сферах, я думаю, будет одним из приоритетов", - сказал глава нашего государства на встрече с Амреевым.

В той или иной степени новые угрозы ощущают на себе все члены ОТГ. Думается, тема безопасности станет одной из обсуждаемых на саммите в Самарканде. И не только на нем. Вопрос будет обсуждаться не раз в два года, а будет постоянно находиться на повестке, учитывая ситуацию как вокруг нашего, так и центрально-азиатского регионов, повышение к ним внимания и пересечение здесь интересов внерегиональных государств, которые далеко не всегда совпадают с нашими. Необходима выработка решений, постоянная сверка часов и координация усилий на уровне силовых ведомств, в частности, министерств обороны.

О безопасности говорилось на встрече и в контексте связей с соплеменниками за рубежом. Президент Азербайджана внес в повестку еще один важный пункт. Тюркский мир, отметил он, намного шире границ национальных государств-членов Организации тюркских государств. В дальнейшем необходимо расширять контакты с представителями тюркоязычных народов, проживающих в различных странах мира, поддерживать своих братьев, которых за пределами пространства ОТГ десятки миллионов. За примерами не нужно далеко ходить - азербайджанцев за пределами Азербайджана проживает больше, чем в самой республике. "Их безопасность, их права, их благополучие для нас имеют важнейшее значение", - заявил Президент Ильхам Алиев, считающий, что тема поддержки соотечественников должна в рамках организации серьезно обсуждаться - права, безопасность, реализацию национальной идентификации наших собратьев, которые волею судьбы живут за пределами стран-членов Организации тюркских государств.

11 ноября страны ОТГ соберутся на саммит в древнем городе Самарканд. В преддверии форума в Баку прошли третья встреча мусульманских религиозных лидеров государств-членов ОТГ и международная конференция "Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность на фоне актуальных проблем современности". А в Шуше состоялось подписание Положения о Совете глав мусульманских религиозных управлений стран-членов ОТГ и принято совместное заявление о сотрудничестве в вопросе восстановления исторических, культурных и религиозных памятников на освобожденных территориях Азербайджана.

На саммите в Самарканде Организации тюркских государств в Самарканде ожидается принятие окончательного решения о создании тюркского инвестиционного фонда. Как отмечал ранее Багдад Амреев, для совместного инвестиционного фонда ОТГ, первоначальный бюджет которого будет составлять около 500 млн. долларов с перспективой роста до 1 млрд, долларов, особое значение будет иметь Карабахский регион, где планируется создание совместных предприятий, способствующих сближению экономик государств-членов организации. Ожидается, что на форуме в Узбекистане будет рассмотрен также вопрос создания единого алфавита тюркских стран на основе латиницы.

Одним словом, ожидается принятие ряда решений, которые сыграют важную роль в дальнейшей институализации организации и поступательном повышении ее статуса и на международном уровне. А если говорить о перспективе, то следующим шагом после преобразования Тюркского совета в Организацию тюркских государств может стать трансформация ОТГ в Союз. Это было бы естественно и логично. На примере Европейского союза можно говорить о позитивном опыте формирования союзов. Правда, между Союзом тюркских государств и ЕС будет одна большая разница - между тюркскими странами нет таких противоречий, какие существуют на пространстве Евросоюза, а лидер тюркского мира в лице Турции, в отличие от лидеров ЕС думает о развитии идеи и цементировании ОТГ общими, а не личными интересами.

Общетюркская идея на самом деле очень жизнеспособна, потому что она в крови и исторической памяти наших народов. Несмотря на десятилетия репрессий, ее не удалось нивелировать, и сегодня благодаря лидерам, готовым продвигать и развивать ее в XXI веке, она быстро избавляется от чуждых наслоений. И пусть никого это не пугает. Сплочение тюркских государств принесет только благо - стабильность, безопасность, сотрудничество и мир.