Тюркский мир признает успешность политики Ильхама Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев один из немногих лидеров, чей непререкаемый авторитет ломает стереотипы и разбивает преграды на пути устранения проблем, касающихся его страны. Трудно найти задачу, которую не удалось бы решить азербайджанскому лидеру, когда речь идет о благополучии и счастье его народа. Самый яркий пример - блестящая Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне под его руководством в качестве Верховного главнокомандующего - на фронте, и как Президента страны - на политическом поле. Способности Президента Ильхама Алиева решать не решаемые вопросы давно замечена на мировой арене. Не случайно были продлены полномочия нашей страны как председателя Движения неприсоединения, ведь под председательством азербайджанского лидера организация получила второе дыхание и смогла вернуть себе былой авторитет и даже обрела влияние на мировой арене. Если последующие руководители структуры смогут сохранить этот темп и инициативность, можно будет говорить о том, что у Движения неприсоединения большое будущее. Так же и Тюркский совет, получивший серьезный импульс к развитию и укреплению в период председательства Президента Ильхама Алиева. Лидер Азербайджана фактически был первым, кто в период пандемии поднял вопросы справедливости, гуманизма и единства интересов мирового сообщества перед лицом общей угрозы. Он во многих случаях был первым, и лидерство Президента Ильхама Алиева уже признается и принимается.

В ходе прошедшего в Стамбуле накануне VIII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву была вручена высокая награда - Высший орден Тюркского мира.

Вручая орден, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Азербайджан под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева за 44 дня освободил Карабах, находившийся почти 30 лет под армянской оккупацией, и эта Победа имеет особое значение не только для наших азербайджанских братьев, но и для всего тюркского мира. Выполнив самостоятельно резолюции Совета Безопасности ООН, Азербайджан, по словам Эрдогана, оставил месседж справедливости в памяти международного сообщества.

В Постановлении, принятом Советом глав государств тюркоязычных стран, говорится: "За историческую Победу, которая, обеспечив освобождение территорий Азербайджанской Республики от оккупации и восстановление ее территориальной целостности под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Его превосходительства Ильхама Алиева, внесла важный вклад в тюркское единство и открыла путь к достижению устойчивого мира и стабильности в регионе, Совет глав государств по предложению Президента Турецкой Республики Его превосходительства Реджепа Тайипа Эрдогана с большой честью принял решение о награждении Его превосходительства Ильхама Алиева "Высшим орденом тюркского мира".

Высший орден Тюркского мира представляет собой изображение 6 восьмиугольных звезд, объединенных большим кругом вокруг герба Тюркского совета. Орден изготовлен из белого и желтого золота с использованием 24-х бриллиантов. При изготовлении использованы алмазы и бриллианты. Драгоценные камни, обрамляющие звезды, символизируют собой величие и большое будущее тюркского мира. В центре медали - крупная шестиугольная звезда и расписанная эмалью эмблема Тюркского совета.

Вручение этой награды - это еще одно подтверждение огромного вклада Президента Ильхама Алиева в идею единства и развития тюркского мира.

"Высший орден тюркского мира вручается за мои усилия в освобождении Карабаха и вклад в дальнейшее укрепление тюркского единства. Это - очень высокая награда, высокая оценка тюркскими государствами моей работы, моей деятельности. Поэтому выражаю глубокую признательность от имени всего азербайджанского народа. Потому что считаю, что это - награда всему азербайджанскому народу", - сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на форуме. Это большая честь и в то же время большая ответственность, подчеркнул он.

Президент Эрдоган не случайно упомянул о Победе Азербайджана в 44-дневной войне. Эта Победа стала предметом гордости всего тюркского мира, так как Азербайджан - неотъемлемая его часть. Это был первый факт в современной истории, когда государство, десятилетиями страдавшее от оккупации, смогло своими силами разгромить врага и продемонстрировать всему миру, что зло наказуемо.

В составе Тюркского совета Азербайджан в лице Президента Ильхама Алиева сделал очень многое для укрепления тюркской семьи. Наша страна, вообще, играет особую роль в современной истории тюркского единства. Ее начали писать 3 октября 2009 года в Нахчыване президенты Азербайджана, Турции, Казахстана и Кыргызстана, когда было подписано "Нахчыванское соглашение", оформившее создание международной организации "Тюркский совет".

В 2019 году председательство в организации принял Азербайджан. Два года председательства Азербайджана были периодом наибольшей активности организации. Можно сказать, что Баку не давал партнерам по ТС сидеть сложа руки. Вспомним - 10 апреля 2020 года по инициативе Президента Азербайджанской Республики, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции. ТС стал первой международной организацией, которая на уровне глав государств провела саммит, посвященный пандемии COVID-19. В том форуме принял участие и глава ВОЗ. Главным посылом саммита было - не замыкаться в себе, не впадать в панику и растерянность, оказывать друг другу максимально возможную взаимную поддержку.

Несмотря на то, что председательство Азербайджана совпало с пандемией, он приложил максимум усилий для дальнейшего укрепления связей и кооперации между тюркоязычными странами как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. Кроме того, немало было сделано для повышения авторитета Тюркского совета в мире. Не будет преувеличением, если скажем, что этому во многом способствовал авторитет на мировой арене нашей страны и лично Президента Ильхама Алиева. В последние два года были созданы новые механизмы сотрудничества в сферах здравоохранения, миграции, сельского хозяйства, энергетики, СМИ, прокуратуры, юстиции и гуманитарной помощи. Проведены десятки встреч и мероприятий. Только за последний год-полтора состоялись встречи министров здравоохранения, транспорта, экономики, туризма, иностранных дел, глав таможенных и миграционных ведомств, прокуратур и так далее.

В Азербайджане всегда мыслят масштабно, так и Тюркскому совету не позволили замкнуться в себе. Упор был сделан как на развитие сотрудничества между странами-членами, так и на расширение международных связей организации и повышение ее авторитета на мировой арене. В настоящее время осуществляется плодотворное сотрудничество с такими структурами, как ООН, Организация исламского сотрудничества, ОБСЕ, Организация экономического сотрудничества, ТЮРКСОЙ, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская академия. Делается многое для исследования богатого культурного наследия тюркских народов, пропаганды на мировом уровне их материальных и культурных ценностей.

Целью создания Тюркского совета, у истоков которого стоял и Азербайджан, было углубление сотрудничества между тюркоязычными странами, вклад в региональный мир и стабильность. В основе сотрудничества тюркоязычных стран лежит общее историческое и культурное наследие, общность языка. Страны организации договорились придерживаться единой позиции в вопросах внешней политики, координировать действия по борьбе с терроризмом и преступностью, создать благоприятную среду для торговли и инвестиций, обеспечить всеобъемлющее экономическое развитие, расширить взаимодействие в сферах науки, технологий, образования и культуры.

За годы существования Тюркский совет превратился в сильную авторитетную организацию, охватывающую достаточно большое пространство. Уже сегодня численность населения стран-членов превышает 160 миллионов человек. В организацию со дня основания входят Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, в 2019 году к ТС присоединился Узбекистан. Страна Евросоюза - Венгрия с 2018 года является наблюдателем в организации с правом запросить членство. В 2020 году о желании стать наблюдателем в ТС заявила Украина. Несколько неопределенная ситуация складывалась вокруг еще одной тюркоязычной страны - Туркменистана, который под предлогом своего всестороннего нейтралитета первоначально всячески уклонялся от участия в мероприятиях структуры. Ашхабаду был предложен статус наблюдателя, но он требовал специального статуса для страны.

С присоединением к ТС Туркменистана, можно сказать, тюркское пространство превращается в единое целое, без прорех и заплат.

В период 44-дневной войны братские страны поддерживали Азербайджан, радовались его успехам и горевали вместе с ним, когда вражеские ракеты падали на мирные города. За период войны ТС выступил с четырьмя заявлениями от имени генерального секретаря организации. После провозглашения освобожденной Шуши культурной столицей Азербайджана Тюркский совет анонсировал объявление города культурной столицей тюркского мира в 2023 году.

Еще одним символом единства тюркоязычного пространства обещает стать Зангезурский коридор, создание которого по инициативе и благодаря настойчивости Президента Ильхама Алиева внесено в трехстороннее заявление о мире, подписанное 10 ноября 2020 года. Этой инициативой азербайджанский лидер внес серьезный вклад в восстановление географических связей между народами тюркоязычного пространства, существовавших когда-то и разрушенных в интересах мировых силовых центров. В свое время отрыв Зангезура от Азербайджана и передача его Армении нарушили единство тюркского мира, а теперь Президент Ильхам Алиев сначала военными, а ныне политическими и дипломатическими методами возвращает это единство на повестку.

Не только Зангезурский коридор, но и другие осуществленные или планируемые Азербайджаном проекты в конечном итоге становятся очередными звеньями, из которых строятся связи на тюркоязычном пространстве. Например, казахстанская нефть идет заказчикам по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, грузы стран Центральной Азии направляются в западном направлении по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Не далек тот день, когда туркменский газ начнет поступать в построенный Азербайджаном Южный газовый коридор.

Инициатором всех этих интеграционных процессов был Азербайджан, а если точнее его глава - Президент Ильхам Алиев. Дальновидный политик, управленец, дипломат и, как показала последняя война, талантливый военный стратег. Авторитет азербайджанского лидера на тюркоязычном пространстве высок. Его вес на мировой политической арене позволяет решать многие вопросы в интересах как Азербайджана, так и его друзей и союзников. Успехи Азербайджана - это успехи всего тюркского мира, Победа Азербайджана и Азербайджанская армия - это предмет гордости каждого тюрка.

Каждый шаг, сделанный Президентом Ильхамом Алиевым, направлен на процветания Азербайджана и большой тюркской семьи в целом. Когда в семье спокойствие и достаток, тогда и каждому ее члену хорошо. В более же широком смысле все решения и инициативы Президента Ильхама Алиева это вклад в благополучие всего мира. Лидер такого масштаба имеет возможности влиять на процессы и тенденции, и делает он это мудро, выверяя слова и действия с расчетом на перспективу. Мир, сотрудничество и добрососедство - это философия и политика Президента Ильхама Алиева. Альтернативы такой политике нет.

Лейла Таривердиева

Заслуженный журналист Азербайджана