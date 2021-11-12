https://news.day.az/officialchronicle/1403024.html Президент Ильхам Алиев: Высший орден тюркского мира - награда, врученная всему азербайджанскому народу
Президент Ильхам Алиев: Высший орден тюркского мира - награда, врученная всему азербайджанскому народу
Высший орден тюркского мира - награда, врученная всему азербайджанскому народу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре