Президент Ильхам Алиев: Высший орден тюркского мира - награда, врученная всему азербайджанскому народу

Высший орден тюркского мира - награда, врученная всему азербайджанскому народу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

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