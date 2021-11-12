https://news.day.az/officialchronicle/1402943.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле
Президент Ильхам Алиев принимает участие в VIII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле
12 ноября в Стамбуле начал работу VIII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принимает участие в мероприятии.
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