Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия нового здания Секретариата Тюркского совета
12 ноября в Стамбуле состоялась церемония открытия нового здания Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев.
Главы государств и правительств подняли государственные флаги стран перед зданием, разрезали ленту в знак официального открытия нового здания Секретариата.
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