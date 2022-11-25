Баку призвал Москву прекратить использование вымышленных армянских топонимов

Карта и перечень названий населенных пунктов Карабахского экономического района Азербайджанской Республики в соответствии с азербайджанскими топонимам были официально направлены Азербайджаном в Министерство обороны Российской Федерации, прежнее и нынешнее командование временно дислоцированного российского миротворческого контингента на территории Азербайджана, а также в Турецко-Российский совместный мониторинговый центр, и неоднократно запрашивалось, чтобы именно эти названия были использованы.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, тем не менее, к сожалению, в официальной информации миротворческого контингента РФ, опубликованной на официальном сайте Минобороны РФ, названия наших населенных пунктов упоминаются с вымышленными армянскими топонимами.

"Так, в официальной информации миротворческого контингента РФ от 24 ноября 2022 года сообщается, что Азербайджан якобы нарушил режим прекращения огня в направлении населенного пункта "Магавуз". Доводим до сведения российской стороны, что официальное название азербайджанского поселка под названием "Магавуз" - ЧАРДАГЛЫ. Подразделения Азербайджанской Армии не нарушали режим прекращения огня и не производили выстрелов в этом направлении.

При этом также заявляем, что предоставленная российской стороне информация о недавних нарушениях режима прекращения огня незаконными армянскими вооруженными формированиями и других инцидентах по каким-то причинам не находит отражения в официальных заявлениях российского миротворческого контингента.

По приглашению Министерства обороны Азербайджана командующий российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра 23 ноября провели осмотр обнаруженного инженерно-саперными подразделениями Азербайджанской Армии минного поля в северном направлении высоты Сарыбаба, где незаконными армянскими вооруженными формированиями были установлены противопехотные мины ПМН-Э производства Армении.

В ходе осмотра было отмечено, что нашими подразделениями было обнаружено и обезврежено 350 единиц противопехотных мин марки ПМН-Э производства Армении 2021 года. К сожалению, российский миротворческий контингент не представил официальной информации об этом.

Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, в соответствующих своих сообщениях правильно топонимизировать названия населенных пунктов на территории нашей страны и серьезно пресекать все провокационные действия незаконных армянских воинских формирований, включая минирование территорий.