Зангезурский коридор является ключевым звеном для повышения региональной связности на Южном Кавказе

Источник: Агентство международной информации Trend

Расположенный на пересечении транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, Азербайджан признан важным транспортно-логистическим центром региона. В этой области осуществляется успешное сотрудничество со странами Европейского Союза. Международные транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг и Юг-Запад, проходящие через территорию страны, выгодны для перевозки грузов как с точки зрения расстояния, так и экономии времени.

Как сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика", сегодня Зангезурский коридор приобрел еще большее значение.

"Когда мы выступили за открытие Зангезурского коридора, еще не началась война между Россией и Украиной, и традиционный маршрут из Китая в Европу еще не был заблокирован. Сейчас другая ситуация, и Зангезурский коридор приобрел еще большее значение. Он стал бы беспроигрышной возможностью для всех стран, так как часть железнодорожного маршрута будет пролегать через Джульфу в Иран, где проходит железнодорожная ветка, соединяющая Азербайджан с азербайджанским анклавом Нахчываном. Он также позволил бы подключить Армению к коридору, обеспечив железнодорожный маршрут между Арменией и Ираном, которого сейчас нет и не будет, потому что для проведения железнодорожного маршрута через подземные тоннели на участке границы между Арменией и Ираном потребуется как минимум 3-5 млрд долларов. Кто будет инвестировать такие деньги в проект в этом случае? Никто! Поэтому единственная возможность для Армении иметь железнодорожный маршрут в Иран - это через Азербайджан, железную дорогу в Россию - тоже через Азербайджан. Зангезурский коридор больше отвечает интересам Армении, чем нашим интересам, потому что для связи с Турцией мы используем маршрут Баку - Тбилиси - Карс, морские порты в Грузии, для связи с Нахчываном - иранскую территорию. Нахчыван также граничит с Турцией. Мы предложили формулу 3+3, учитывая все эти преимущества", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Как сказал Trend старший научный сотрудник-нерезидент Европейского центра международной политической экономии (ECIPE) Тенгиз Пхаладзе, Зангезурский коридор, а также многие другие важные инфраструктурные проекты, которые появляются в регионе благодаря Азербайджану, будут выступать в качестве основных драйверов повышения региональной связности.

По словам эксперта, масштабные восстановительные работы, которые Азербайджан проводит на своих освобожденных от оккупации землях, откроют много новых возможностей для всех заинтересованных сторон в регионе.

"Например, запуск таких транспортных узлов, как международные аэропорты в Зангилане и Физули, очень важен для Южного Кавказа. Эти маршруты не только повышают связность Азербайджана, но и подчеркивают стабильность, которую страна обеспечивает сегодня, открывают новые возможности для всех стран региона, и интерес с их стороны быстро растет", - сказал он.

Пхаладзе подчеркнул, что для реализации всех этих уникальных экономических возможностей, конечно, необходимо сначала достижение мирного соглашения с Арменией.

"Чтобы реализовать проект Зангезурского коридора, прежде всего, должна быть завершена работа над мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией, и я действительно надеюсь, что скоро это воплотится в жизнь на благо всего региона. Я верю, что страны более широкого региона и, самое главное, бизнес из этих стран, станут уделять больше внимания Южному Кавказу", - сказал в заключение эксперт.