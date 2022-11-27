Неугомонный Марукян пытается разжечь новую войну

Автор: Пярвин Мирзазаде

Официальный рупор армянской дипломатии и потенциальный кандидат на высокий пост в новом правительстве (в случае свержения Никола Воваевича), ПОП (посол по особым поручениям) МИД Армении Эдмон Марукян продолжает свою деструктивную деятельность по разжиганию межнациональной розни и нового конфликта.

Раздосадованный итогами Саммита ОДКБ в Ереване 23 ноября 2022 года, где Армения потерпела полное поражение ввиду того, что союзники по блоку в очередной отказались поддержать предложенный армянской стороной проект антиазербайджанской резолюции, господин ПОП продолжает "радовать" подписчиков в твитере своими комментариями по всевозможным вопросам.

ПОП МИД Армении использует любую оказию, чтобы не допустить диалога и примирения, надеясь на то, что зарубежные покровители Армении в один прекрасный день открыто вступятся за идеалы "Великой Армении" от моря до моря и пошлют свои войска сражаться за "арцах" и "миацум". Вот почему господин ПОП в каждом своём твитере преподносит все новые провокации армянской стороны, как действия азербайджанских военнослужащих, которые видите ли спят и видят, чтобы "уничтожить" мировое армянство. Для этого господин Э. Марукян постоянно распространяет ложь и дезинформацию, подтасовывает факты, обманывая весь мир.

В одном из своих комментариев он громко заявил, что мол наблюдатели ЕС, размещённые в Армении по просьбе армянской стороны, "подтверждают" факты "агрессии и оккупации" со стороны Азербайджана, а также неспровоцированные обстрелы с азербайджанской стороны. Это заявление вызвало большое удивление как у европейских дипломатов, так и в штаб квартире ЕС в Брюсселе, которые не распространяли подобную информацию и не делали никаких заявлений в этом духе. Очевидно, что желания господина ПОПа перехлестывают через край и он готов на любую провокацию, лишь бы облить грязью Азербайджан и заодно Турцию.

Складывается впечатление, что ПОП давно положил глаз на место главы МИД Армении Мирзояна, которой также тяготиться своей нынешней должности, после того как в свое время занимал пост спикера Национального Собрания Армении. Мирзоян также мечтает о том дне, когда Премьер Н. Пашинян всё таки оценит его по "заслугам" за все тумаки и побои, которые он получил в ноябре 2020 года, от ворвавшихся в здание парламента сторонников оппозиции.

Все свои твиты, посвященные событиям на границе и в регионе, господин ПОП выставляет раньше, чем его коллеги по МИД успевают обсудить происшедшее и высказать точку зрения армянской стороны, зачастую вынуждено идя на поводу у своего коллеги, который уже взял на себя роль и пресс-секретаря МИД, и правительства, и оппозиции одновременно.

Чего только стоит его твит в преддверии прошедшего 23 ноября 2022 года в Ереване Саммита ОДКБ, где господин ПОП, который еще совсем недавно расточал комплименты союзникам по блоку, с нескрываемым раздражением написал, что ждёт поддержки Армении и соответствующей реакции стран участников ОДКБ на Саммите. Но не дождавшись ожидаемого просто промолчал, поняв, что попал в лужу.

Пролистывая твиттер ПОПа можно заметить, как он восторженно комментирует заявления новоявленных "друзей" в поддержку Армении, в лице лидеров Франции и Канады, которые окончательно забыв об объективности и международном праве, в открытую выступают с проармянских позиций, воодушевляя официальный Ереван на непримиримость и неуступчивость в мирном процессе.

Вот и в очередной раз ПОП проявил "оперативность" и поспешил прокомментировать последнее заявление Президента Ильхама Алиева относительно решения Армении принять участие в предстоящей встрече лидеров Азербайджана и Армении 7 декабря 2022 года в Брюсселе, при посредничестве Председателя ЕС Ш. Мишеля, только в случае участия в ней Э. Макрона.

Как известно, Франция с недавних пор открыто встала на сторону Армении и фактически отказалась от своего статуса посредника, который подразумевает беспристрастность и объективность. В связи с этим, всякое участие Франции в качестве посредника неприемлемо, так как получается, что в переговорах участвуют не только страны участницы затухшего конфликта-Азербайджан и Армения, посредник ЕС, но и новоявленный союзник Армении-Франция, которая открыто поддерживает все армянские требования, закрыв глаза на продолжающуюся оккупацию части азербайджанской территории (эксклавы Газахского района и селение Кярки Нахичеванской Автономной Республики), а также нахождения остатков армянских вооруженных сил на территории, где временно размещены российские миротворцы. С таким же успехом Азербайджан может требовать участия в переговорах своего официального союзника-Турции, которая находится намного ближе к региону Южного Кавказа, чем далёкая Франция.

Видимо, армянское руководство окончательно лишилось самостоятельности в вопросах принятия внешнеполитических решений. Не дождавшись поддержки союзников по ОДКБ, постепенно переметнулось на сторону Франции, которая утратив традиционных франкоговорящих союзников в Африке (Мали, Гвинея, ЦАР, Буркина- Фасо и другие) из- за своей неоколониалистской политики, решила "попытать счастье", найдя себе новую полуколонию в регионе Южного Кавказа.

Естественно, что это условие армянской стороны оказалось неприемлемым для Азербайджана, так как Франция хоть когда-то и была сопредседателем почившей в бозе Минской группы ОБСЕ, но после того, как этот формат фактически распался, Франция потеряла всякое право посредничать, так как в этом случае Азербайджану будет противостоять тандем Армения - Франция, что является нарушением всех норм международного права.

"Новоявленный гений" армянской дипломатии господин Э. Марукян в своем твите высокопарно восклицает, что мол почему молчат Государственный Секретарь США Э. Блинкен и Председатель ЕС Ш. Мишель, требуя осудить Азербайджан. Оставим на совести армянского Талейрана всю его желчь и неудовлетворение, просто попытаемся объяснить этому не совсем образованному в области дипломатии индивидууму прописные истины международных отношений. Прежде чем звать Францию на переговоры в Брюсселе в качестве своего покровителя, заранее зная, что это неприемлемо для Азербайджана, армянской стороне следовало вначале спросить у официального посредника ЕС о приемлемости этого условия. Наверняка получив отрицательный ответ, следовало бы отказаться от этой невыполнимой затеи, если действительно власти Армении желают достижение мира.

Ссылки на Пражскую встречу, которой козыряет господин Э. Марукян, ничто иное как блеф, так как с момента этой встречи, Президент Франции Э. Макрон открыто встал на сторону Армении, сделал множество неприемлемых заявлений и недружественных шагов по отношению к Азербайджану, чем потерял все права на участие в переговорном процессе.

Об этом Президент Ильхам Алиев публично предупредил все заинтересованные стороны и поставил жирную точку во французском посредничестве. К сожалению, армянская сторона не желает справедливого всеобъемлющего мира, а лишь делает "миролюбивый" вид, стараясь под различными предлогами и отговорками, при поддержке зарубежных покровителей, достичь мира по-армянски "Pax armenius", что в принципе давно уже стало невозможным.

Если взглянуть на последние твиты господина ПОПа, то просто ужасу даёшься, кто в Армении занимается дипломатией и пропагандой. Твит господина Э. Марукяна, посвящённый обнаружению азербайджанскими военнослужащими на освобождённых территориях армянских мин, произведённых в 2021 году и доставленных по Лачинскому коридору на территорию, где временно размещены миротворцы, вообще не выдерживает критике, ввиду отсутствия у автора каких-либо знаний в военной области.

Чтобы как-то то скрыть факт тайной доставки мин через Лачинский коридор и минирования освобождённых азербайджанских территорий с армянской стороны, господин ПОП сделал "историческое" заявление о том, что эти мины были "захвачены" азербайджанскими вооруженными силами на армянских позициях вдоль линии соприкосновения войск, на условной границе в сентябре 2022 года, а затем, якобы были перевезены на высоту Сарыбаба и представлены в качестве доказательства незаконных действий армянской стороны представителям совместного российского - турецкого мониторингового центра.

При этом, автор "ноу хау" в области минного искусства громко вопрошает о том, почему азербайджанская сторона, взяв под контроль эту территорию в августе, лишь в ноябре объявила о находке этих мин. Для информации господина ПОПа:

прежде чем вводить в заблуждение мировое сообщество и армянских граждан, надо хотя бы ознакомиться с азами минного дела и понять, что обезвреженные мины довольно сложно и опасно перевозить на другое место, тем более в условиях бездорожья и горной местности, так как от тряски они могут сдетонировать. Что касается того, почему с момента взятия высоты и обнаружения мин прошло два месяца, то наверное между обнаружением этих мин и их обезвреживанием должно пройти время, так как этот процесс трудоемкий и опасный. Если же он думает, что это так легко, то можно попросить его самому принять участие в процессе разминирования, тогда точно от господина ПОПа могут остаться лишь рожки да ножки.

Понимая, что факт того, что армянская сторона доставляет военное снаряжение и боеприпасы по Лачинскому коридору на территорию, где временно размещены миротворцы не удаcться скрыть, господин ПОП поднимает вновь истерику и "мамой" клянётся, что это не так. Однако факты вещь упрямая и как бы господин Э. Марукян не клялся, обмануть больше не удаcться. Как бы он не старался, все противоправные действия армянской стороны, в нарушение трёхсторонних Заявлений, рано или поздно, приведут к установлению действенного азербайджанского контроля над движением пассажиров и грузов в этом коридоре.

Так что смехотворные утверждения господина ПОПа-лишь попытка прикрыть истинное положение дел и обмануть международных посредников, чем он и занимается все свое время. Постоянные обвинения Азербайджана в армянофобии ничто иное, как попытки прикрыть политику тюркофобии, которая десятилетиями проводится в Армении. Все доводы господина ПОПа относительно невозможности совместного проживания двух народов разбиваются о железные доводы того, что в Азербайджане (кроме территории, где временно размещены миротворцы) в настоящее время проживает почти 30 тысяч лиц армянской национальности, а в Армении не осталось ни одного азербайджанца с 1988 года.

В общем, как бы не старался неугомонный ПОП оправдать политику армянских властей и попытаться добиться симпатии у международного сообщества, все его старания пошли прахом, так как ничего кроме пустого шума и громких заявлений добиться не смог.

Так что, хотелось бы порекомендовать господину ПОПу оставить в сторону свой твиттер и немножко почитать международное право, где главным основополагающим принципом международных отношений является принцип территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела других государств, чем этот господин постоянно пренебрегает. Все надежды господина ПОПа на "новых-старых" друзей из Франции, Канады и других стран, которым он поет дифирамбы в своем твиттере и уповает при каждом удобном случае, которые под воздействием даров богатой армянской диаспоры, потеряли чувство справедливости и объективности, то все это скоро развеется, как утренний туман. Ведь эти господа умеют, во имя своих меркантильных интересов, бросать временных попутчиков на произвол судьбы, что не раз делали на протяжении современной мировой истории и тогда посмотрим, как запоет господин Э. Марукян.

Своими громкими "сенсационными" заявлениями господин ПОП пытается переложить вину Армении за эскалацию напряженности по причине армянских провокаций на линии соприкосновения вдоль условной границы и на территории, где временно размещены миротворцы на азербайджанскую сторону, чтобы затем обивать пороги своих зарубежных покровителей и международных организаций с мольбами о помощи, мотивируя это тем, что Армения мол "хочет" мира, а Азербайджан "стремится" к новой войне.

Не удивительно, что господин ПОП в последнее время поднял громкую шумиху на весь мир относительно того, что действия азербайджанских вооруженных сил в ответ на вооруженные провокации армянских незаконных формирований в зоне размещения миротворцев-это мол прелюдия к "насильственной депортации" армянского населения Карабахского региона и что единственный путь для его "спасения" -отторжение части азербайджанской территории под соусом квазинезависимости, с последующим присоединением к Армении.

Таким образом, господин ПОП своими выступлениями в социальных сетях подводит идеологическую основу для разжигания новой войны.

Время покажет, как господин ПОП уйдет в небытие, так же, как множество таких же как он, непримиримых армянских политиков, которые вместо мира и примирения предпочли войну и жертвы.