Села и поселки Агдама очищаются от мин - ФОТО
Противоминный полк специального назначения Службы спасения особого риска министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана оперативно продолжает операции по очистке освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает во вторник корреспондент Trend, командированный в Агдам, после окончания Отечественной войны к операциям по очистке освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, наряду с сотрудниками соответствующих структур, были привлечены и саперные группы Службы спасения особого риска МЧС, передает Day.Az.
Операции проводятся по определенным направлениям, в селах и поселках, а также вблизи водоемов, вдоль водных каналов.
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