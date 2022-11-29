Азербайджан - главная надежда Европы для победы над энергокризисом

В период с января по октябрь 2022 года страны ЕС закупили азербайджанского газа больше, чем за весь 2021 год - около 9,3 миллиарда кубометров. Это происходит в рамках снижения зависимости ЕС от российских энергоресурсов. А к 2027 году экспорт азербайджанского газа в Европу удвоится. Кроме того, туркменский газ будет поставляться в ЕС через территорию Азербайджана. Таким образом, Азербайджан сегодня остается главной надеждой Европы для победы над энергетическим кризисом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье экономиста-аналитика Дэвида Эйдельмана, опубликованной в ведущей швейцарской газете Agefi.

Автор статьи напоминает, что всего несколько дней назад группа из 17 депутатов Европарламента попросила президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля пересмотреть Соглашение об ассоциации ЕС с Алжиром. Парламентарии разных фракций - от социалистов до ультраправых - глубоко обеспокоены стратегическими связями североафриканской страны с Россией. При этом Алжир является вторым региональным источником энергоресурсов по объему поставок газа в ЕС.

"В литературе есть такое понятие - поэтическая справедливость. Инициатива депутатов Европарламента является для Франции прекрасной иллюстрацией этого понятия. Сенат Франции 15 ноября почти единогласно принял резолюцию с призывом ввести европейские экономические санкции против Азербайджана, в первую очередь, эмбарго на покупку природного газа и нефти.

Резолюцию инициировали 6 сенаторов, которые заявили, что таким образом они защитят далекую Армению от Азербайджана. Непонятно, как эта резолюция была связана с экономическими интересами самой Франции в условиях серьезного энергетического кризиса, но сейчас страна может ощутить на себе удар бумерангом", - предупреждает аналитик.

Издание сообщает, что для Парижа крайне важны связи с Алжиром в сфере энергетики: в конце августа Алжир посетили президент Эммануэль Макрон и руководители французской энергетической и газовой компании Engie, где была достигнута договоренность об увеличении поставок алжирского газа во Францию ​​на 50%. Затем премьер-министр республики Элизабет Борн отправилась в Алжир в сопровождении десятка министров.

"Даже бывший руководитель службы внешней разведки Франции Ален Жюйе заметил странность такой доброжелательности по отношению к Алжиру. В интервью "Актуальным ценностям" он довольно решительно заявил, что действия Алжира, безоговорочно находящегося в сфере влияния России, должны были вызвать совсем другую реакцию со стороны французских властей.

Учитывая, что Алжир поставляет во Францию ​​8-9% всего потребляемого ею газа, экономике Франции будет нанесен серьезный удар, если Европарламент вдруг заставит Урсулу фон дер Ляйен подготовить санкции против Алжира за связи этой страны с Россией.

То есть, даже если французские власти решат всерьез потребовать эмбарго на энергоресурсы Азербайджана, в рамках вышеупомянутой резолюции Сената, Алжир, несомненно, будет первым объектом санкций.

Любой, кто понимает всю серьезность энергетической ситуации в Европе, должен быть удивлен принятием Сенатом Франции антиазербайджанской резолюции", - пишет Д. Эйдельман.