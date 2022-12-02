Пашинян готовит почву, чтобы отвернуться от России

Автор: Мехти Ахмедзаде

Различные представители правительства и общественности Армении уже давно выражают свое недовольство и разочарование в ОДКБ ввиду того, что Организация не поддерживает страну в т.н. "агрессии Азербайджана".

Понятное дело, что никакой агрессии не существует и дышащему реваншем Еревану нужно любым спобосом постараться столкнуть или, по крайней мере, настроить их против Баку.

Тем не менее, в Армении провели телефонный опрос, чтобы выяснить, сколько % населения страны ожидают помощи от ОДКБ. Ответ - 0,2%. Цифру привел во вторник руководитель армянского представительства "GALLUP International Association" Арам Навасардян.

"Если в мае 7% опрошенных ожидали помощи от ОДКБ, то в ноябре этот показатель составил 0,2%", - сообщил Навасардян.

Очевидно, что Армения в конец разочаровалась в Организации и будет искать другие пути для достижения своих нездоровых целей и даже может окончательно отвернуться от России. На это указывает рекордно возросший уровень русофобии. Кстати, недавно активисты предложили снести памятник Пушкину.

Антироссийские настроения среди армян настолько высоки, что возрожать начали даже такие продажные шкуры, как Семен Пегов.

В своем Telegram-канале продажный журналюга заявил, что в Армении все чаще и чаще стали звучать русофобские лозунги и привел мнение эксперта по Евразии Александра Разуваева, который видит причину подобных высказываний в обиде Армении на Россию из-за отсутствия помощи: "Армения по-прежнему достаточно бедная страна, а бедность всегда ведет к национализму. Кроме прочего, в случае разрыва отношений с Россией армянские националисты, вероятно, захотят взять в Карабахе реванш. Армению в этом случае ждет поражение и страна лишится собственной государственности". Разуваев добавил, что при таком сценарии помощи не будет ни от России, ни от Запада".

Конечно, реваншизм ничем хорошим не станет для Армении, в Баку об этом не раз заявляли. Но Ереван времени терять не стал и уже успел устроить очередной антироссийский демарш, повернув взор на США.

Российские СМИ сегодня сообщили, что Армения согласилась передавать американцам образцы опасных биологических патогенов. Армянское правительство одобрило проект ратификации отредактированного варианта соглашения с Вашингтоном.

Документ "О сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия", был подписан в 2010 году и до сих пор не был ратифицирован.

Власти Армении теперь намерены ратифицировать этот документ, он назван "соответствующим внешней политике страны и ее международным обязательствам". Отметим, что в стране есть 12 биолабораторий, которые финансирует Вашингтон, а именно это довольно долгое время беспокоит Москву. Очевидно, что Ереван идет на такие шаги специально, "на злобу дня".

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что биолаборатории, расположенные у границ России, представляют биологическую угрозу для южных регионов страны. Среди государств, на территории которых расположены угрожающие Югу России лаборатории, Патрушев назвал и Армению.

Очевидно, что демарш Пашиняна не останется незамеченным. Но при том, что все армянское общество и политики не хотят, чтобы Армения оставалась в ОДКБ, Воваевич почему-то не торопится принимать решение выйти из Организации. Причем все возможности у него для этого есть.

Пашинян имеет абсолютное большинство в парламенте и может в одностороннем порядке признать недействительными все договоренности, связанные с вхождением Армении в состав ОДКБ, и в результате заявить, что ему "удалось спасти страну". Но при таком раскладе гнев Москвы невозможно будет остановить и Ереван останется у разбитого корыта.

Выход из ОДКБ предполагает и отказ от членства в ЕАЭС, ведь эти структуры являются органичным продолжением друг друга, и неслучайно все 6 стран-членов ОДКБ являются членами ЕАЭС. Армения столкнется с экономическим, социальным и гуманитарным хаосом.

В результате выхода из ЕАЭС Россия сразу повысит цену на газ, подорожает ввоз в Армению пшеницы, муки и других видов продовольствия, а товары, вывозимые из Армении, попадут под санкции.

Поэтому своими выходками Пашинян и Ко, предъявляя нереальные требования, скорее всего, намеренно пытаются разозлить ОДКБ, чтобы вызвать у нее отвращение. Чтобы в какой-то момент страны-члены просто собрались и выгнали Армению сами.

Наверное, в Ереване думают, что при таком раскладе событий гнев России будет меньше, мол Москва сошлется на то, что "ну, чемодан без ручки, что теперь делать. Справимся без неблагодарной Армении".

Все это говорит о безвыходности и зависимости искусственно созданной третьей Республики Армения. На протяжении своего 30-летнего существования в качестве "независимого государства" она всегда ожидала, что какая-то иностранная сила спасет ее от проблем и протянет руку. Армяне постоянно полагались на помощь русских, французов, американцев, иранцев, индийцев, греков...Но никто никогда не приходил их спасать. Кажется, после такой длинной череды разочарований армяне, наконец, должны были хоть что-то осознать, что никто не придет им на помощь, что во всех своих бедах они виноваты сами.

Все прекрасно помнят, насколько огромным было недовольство у армян ввиду того, что ОДКБ и Россия, вопреки мольбам, не стали воевать на стороне армян в ходе 44-дневной войны. Сегодня Армения в конец обнаглела и это очевидные факты. Как говорится, сколько волка не корми, он все в лес смотрит. Эта поговорка в полной мере относится к армянам.

Наблюдая за ростом антироссийских настроений, поднявшихся до уровня настоящей истерии, удивляешься - как же можно так кусать кормящую руку? Армяне уже забыли, что обязаны Москве буквально всем. Уже не говорим о куске хлеба, который у граждан страны тоже имеется за счет России. Чуть оставили армян "независимыми", как они сразу начали глядеть в руки Запада.

В Ереване, кажется, не учитывают, что Москва вряд ли будет вечно потакать такому поведению своего сателлита. В отличие от Армении, выводы в России делать умеют. Короче говоря, предательство армян в отношении России и русских переходит на новые уровни. И если раньше у кого-то ещё оставались сомнения, то теперь абсолютно ясно, что предательство ради поддержки Запада будет следующим шагом армянского правительства.